А у вас есть кредиты? Почему казахстанцы живут в долг

Жить от зарплаты до зарплаты у Талгата Абдинабиева, как и у многих казахстанцев, не получается.

Поэтому мужчина периодически занимает деньги у банков. Сейчас у Талгата 5 кредитов, несколько из них он брал на технику, другие, деньгами.

«Пришлось технику купить, на зарплату не все купишь, приходится в кредиты брать, бывают и просрочки, что скрывать. Сейчас все живут в кредиты и у всех много кредитов, даже бывало получаем кредит, чтобы закрывать кредит, это было лично у меня», — говорит Талгат Абдинабиев, житель г. Шымкента.

По данным нацбанка, казахстанцы заняли у банков на личные цели больше 9 триллионов тенге. Сумма, которую даже представить сложно. 10 лет назад она была всего 2 триллиона тенге. При этом банки чаще всего выдают товарные кредиты, реже дают займы деньгами. За ними казахстанцы обращаются в микрокредитные организации, их финансисты называют «продуктом для бедных». Ведь они выдают займы без залога и подтверждения дохода. Если раньше люди занимали на продукты в магазинах, «под запись», то теперь берут на эти цели микрозаймы. Правда, проценты в них грабительские, погасить задолженность могут не все.

«56% максимум, на который они имеют право. Нужно внести изменение в это решение АРРФР и корректировать эти ставки. Поймите, МФО все равно будут, будут те люди, которые не проходят стандартный банковский скоринг и которые будут пользоваться этими продуктами», — говорит Жанибек Айгазин, финансист.

Эксперты говорят, казахстанцам не хватает средств, которые зачастую нужны здесь и сейчас: купить технику, которая сломалась, оплатить квартиру или коммуналку, купить прохудившуюся обувь или продукты. При этом строгие ограничения по кредитам могут только ухудшить ситуацию.

«В первую очередь, надо улучшать состояние экономики, правительству нужно над этим работать. Государству надо вмешиваться, ограничивать по финансированию, но ограничения если поставят будет развиваться теневой рынок, ростовщичество, нужно более осторожно подходить», — говорит Арман Байганов, экономист.

Экономисты уверены, если уровень жизни людей не станет лучше, ситуация с кредитами только ухудшится. А долговая яма станет еще глубже.