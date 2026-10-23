Казахстанцам рассказали, как урегулировать долги по кредитам

Казахстанцам напомнили о законных способах урегулирования просроченной задолженности по кредитам. Заёмщики могут обратиться в банк или микрофинансовую организацию с просьбой изменить условия погашения долга, а при наличии нескольких кредиторов — воспользоваться единой цифровой платформой.

Если возникли трудности с выплатой кредита, специалисты рекомендуют не игнорировать просрочку. В первую очередь необходимо направить кредитору заявление с просьбой пересмотреть условия погашения задолженности.

Причины ухудшения финансового положения нужно подтвердить документально. Это может быть справка о потере работы, снижении доходов, болезни или другие документы.

На рассмотрение заявления кредитору отводится 15 календарных дней. Если банк или микрофинансовая организация откажут в изменении условий, заёмщик может обратиться к финансовому омбудсману.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка отмечают, что обращаться к омбудсману следует только после официального обращения к кредитору и получения ответа. Пользоваться услугами платных посредников для этого не требуется.

Для граждан, имеющих задолженность сразу перед несколькими кредиторами, с июля 2026 года работает цифровая платформа Finkelisim.kz. Через неё можно подать одно заявление, которое будет направлено всем финансовым организациям, перед которыми у человека есть обязательства.

Воспользоваться платформой могут заёмщики, имеющие просрочку 90 и более календарных дней перед двумя и более кредиторами. Общая сумма задолженности должна составлять от 150 до 1 600 МРП.

При этом по долгам не должно быть судебных решений о взыскании, исполнительных надписей нотариуса и других мер принудительного взыскания.

Ипотечные и автомобильные кредиты, а также займы, полученные на предпринимательскую деятельность, под действие этого механизма не подпадают.

Если погасить задолженность другими способами невозможно, одним из вариантов остаётся банкротство физических лиц. При соблюдении установленных законом условий процедура позволяет списать долги, однако предусматривает ряд ограничений.

После признания банкротом гражданин в течение пяти лет не сможет получать новые кредиты и микрозаймы. Его финансовое положение будет контролироваться в течение трёх лет, а повторно воспользоваться процедурой банкротства можно только через семь лет.

Специалисты рекомендуют не затягивать с обращением к кредитору и в первую очередь использовать доступные механизмы урегулирования задолженности.