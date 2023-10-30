А вы знали, где отдыхают шымкентцы?

Сколько души и эмоций в одном только названии города Шымкент, правда?

Итак, мы вышли на улицы нашего с вами мегаполиса и решили поговорить, с жителями и гостями города. А вопрос простой: «где предпочитают отдыхать шымкентцы?».

Если в столице и других городах принято отдыхать за бугром, то наших этим не возьмешь, поверьте! Шымкентцам нужен не только пафос, нам нужна душа и смысл в отдыхе. Не для фоток в инстаграм, а для души. К слову, пафос тоже имеет место быть.

Ответы шикарные, просто от души и по-шымкентски рассказали, где и как отдыхают южане. Были в опросе и гости, как оказалось, они предпочитают отдыхать в Шымкенте.

Итак, поехали в Шымкент!

«Я отдыхаю в ТРЦ, в парках и так далее. В основном в центре, а зачем куда-то ехать?», — говорит девушка из Шымкента.

А вот другой житель города, был в своем ответе краток. Он уверенно сказал, что отдыхает в Ленгере. Почему спросите вы? Да, там шикарно на самом деле. Горы, воздух. Зачем нам Швейцария или Альпы, нам и здесь, простите, хорошо и точка!

Времени на отдых нет

Что характерно, многие не любят отдыхать! Многие утверждают, либо нет времени, либо их сплошной отдыха. Да да, это так! Вы же сами понимаете, что шымкентцы все время в деле, что-то и где-то крутят, ждут и ведут дела. Что-то купят и продадут, причем за разные цены.

К слову, в народе есть такая шутка: «Экономику Казахстана поддерживает Шымкент, а не чиновники и акимы тем более».

Старшее поколение поразило своими ответами. Да многие ездят в санаторий, либо к родственникам, но есть и те, кто отдыхает в Дубай, Тайланд, но приезжают оттуда и говорят, что лучше дома (прим.ред. Шымкента) нет места.

Один колоритный аға нам объяснил, что вопрос у нас глупый. Шымкентцы отдыхают везде.

«Я был в Жанакоргане, потом поехал на той в Алматы. Оттуда снова домой. Хочу во Францию, можно в Дубай. Деньги жду, той проведу, там точно кто-то подарит путевку», — заявил уверенно Еркинбек аға.

Встретили журналисты и гостей, которые приехали в Шымкент отдыхать. А куда им больше ехать? Конечно к нам!

«Я из Актобе. Вас шымкентцев везде много и это круто. Я выбрал ваш город, так как он прекрасен очень. Тут все круто и красиво. Зачем вам где-то отдыхать, когда у вас есть все», — говорит гость.

Вот такие дела! Шымкентцы, отдыхайте всегда! А всем казахстанцам мы говорим: Добро пожаловать! Гостей мы любим и уважаем!