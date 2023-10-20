Изнасилование детей в Туркестанской области: число жертв может быть больше

Стали известны новые подробности массового изнасилования детей в Туркестанской области. В Отырарском районе число детей, подвергшихся сексуальному насилию со стороны работника детского сада, может быть больше, передает OTYRAR.

Об этом в прямом эфире в Instagram заявила известный адвокат Айман Умарова. По ее словам, предполагаемый насильник надругался над 14 девочками и 1 мальчиком. Возраст пострадавших детей от 5 до 10 лет.

«Изначально к нам поступила информация, что 3 девочки были изнасилованы. Сейчас появилась информация, что их число достигло до 15. Число жертв насилия может быть еще выше. Подозреваемый был арестован. Данное видеообращение мы отправляем в Генеральную прокуратуру. Пожалуйста, сходите и проверьте. Потому что некоторые родители не хотят подавать жалобу. Потому что боятся, что дело закроют«, — сказала адвокат в прямом эфире.

По словам адвоката Ляззат Ракишевой, многие родители, живущие по соседству с подозреваемым, массово осматривают своих маленьких девочек у гинеколога. Поэтому число жертв может быть больше 15.

«Данный гражданин (подозреваемый — прим. ред.) работает кочагаром в детском саду. Летом против этого самого человека было подано заявление о насилии. Но неизвестно, почему дело не было возбуждено», — говорит Ляззат Ракишева.

О шокирующем инциденте в Отырарском районе стало известно сегодня утром. По подозрению в изнасиловании учениц школы задержан 33-летний мужчина. Его анкетные данные в полиции не раскрывают, ссылаясь на тайну следствия.

В пресс-службе ДП Туркестанской области, на данный момент заявление подали двое жителей. Уголовное дело возбуждено по статье «Изнасилование». Подозреваемый житель Отырарского района дал признательные показания. Расследование продолжается.

Родные пострадавших сообщили, что они были соседами и проживали в одном доме. У подозреваемого была семья. Однако вскоре он развелся. По не подверженной информации, он угрожал маленьким девочкам, чтобы они не рассказали взрослым о случившемся, некоторым даже давал деньги, чтобы девочки молчали.

Между тем у дома задержанного третий день дежурит полиция. Все потому, что сельчане всерьез намерены выселить семью охранника из аула. Впрочем, те после такого скандала решили уехать сами.

Родные пострадавших детей в свою очередь требуют справедливого расследования и сурового наказания для предполагаемого насильника.