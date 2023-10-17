Как возвращение кандасов на Родину повлияет на экономику Казахстана

За 31 год независимости нашей страны на историческую Родину, благодаря инициативе Первого Президента Республики Казахстан, председателя Всемирной ассоциации казахов (ВАК) Нурсултана Абишевича Назарбаева, вернулись 1,2 млн. кандасов. За рубежом остались 5-6 млн. кандасов, которые проживают в основном в приграничных странах: Китае, России, Узбекистане и Монголии.

Наши предки говорили: «Ел елге қосылса-құт». Казахстан – огромная страна, занимающая по территории 9 место в мире. Чтобы быть конкурентоспособными в условиях рыночной экономики, нам необходимо решать демографические проблемы, увеличивать численность и улучшать качество жизни населения страны. Это архиважная задача.

Когда в 1991 году развалился СССР, узбекистанцев было 16 млн. человек, сейчас их около 37 млн, таджикистанцев было 4 млн., стало больше – 10 млн. В Казахстане в тот период проживал 17,5 млн. человек, а сейчас мы только приближаемся к 20 млн. Поэтому наряду с увеличением рождаемости, приостановки эмиграции, необходимо продолжить политику переселения кандасов на историческую Родину.

Все мы бываем за рубежом и видим, сколько наших соотечественников, причем не самых худших, а успешных, молодых, образованных, уверенных в себе, покинув Родину, живут и работают, по сути, на экономику других стран. Но при встрече с ними все же чувствуешь у них ностальгию по отчему дому. Вспоминается расхожая фраза: «Пожить в Париже можно, но жить – боже упаси».

Они говорят, что там, вдали от Родины, в них пробуждается щемящее сердце чувство патриотизма, именно там они становятся настоящими патриотами. Но увы, патриотизм – это когда невозможно существовать в другом месте, кроме своей страны.

Нам надо всем миром думать и срочно что-то предпринимать, чтобы не было угрожающего оттока талантливой молодежи и «мозгов» из страны.

Как-то я разговорился в аэропорту с одним нашим соотечественником. Спросил: «А нельзя ли таким же бизнесом заниматься на Родине?» Он мне ответил: «Здесь, в Европе, если ты законопослушный налогоплательщик, твой бизнес поддерживают, уведомляют, не надо ни перед кем унижаться». Наверное, и нам надо так же поступать с добросовестными налогоплательщиками. Не стоять грозно над ними, не карать их злорадно, не докучать им надуманными проверками, а наоборот, помогать, видеть в них единомышленников и оберегать от беспредельщиков. Добросовестный бизнес должен быть «священной коровой». Только тогда малый и средний бизнес займет свою достойную нишу в экономике страны. Часть бизнесменов вернулись бы на Родину. Другая часть без боязни потерять свои деньги инвестировали бы их в экономику страны. И еще он сказал: «Аэропорт – визитная карточка любой страны. По одежке встречают… Я не говорю о Стамбульском аэропорте. Вот страна Хорватия с 4-миллионным населением выстроила солидное здание столичного аэропорта – светлое, просторное. На фоне него здания международных аэропортов Астаны и Алматы с их теснотой, убогими DUTY FREE, культурой обслуживания выглядят, мягко говоря, провинциальными и примитивными».

Действительно, за державу обидно. Неужели нельзя было построить в новой столице с нуля продуманный, солидный аэропорт, а не достраивать его в разнобой отдельными фрагментами?

Например, в Шымкенте под руководством Владимира Ивановича Денисова возводится новое здание аэропорта. Думаю, оно будет международного уровня. Ведь можем же. Вопрос только в том, кому такое дело доверить?

Есть такая «шутка». В Америке хорошо построят, а оставшееся разворуют. У нас наоборот. Вот и результат.

Когда мы с иронией говорим о гастарбайтерах из соседних стран, не учитываем одной вещи, что они заработанные деньги, например, в той же России, ввозят в свою страну, обеспечивая материально свои семьи. Многие из них, трудясь на стройках и в ресторанах, набрались опыта, стали высококлассными строителями и поварами. Это я видел своими глазами, работая Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации. Узбекистан сегодня развернул масштабное строительство. Вот здесь и пригодились свои высококлассные специалисты, некоторые в прошлом гастарбайтеры. А наши за рубежом в большинстве своем вывозят из Казахстана деньги и наслаждаются жизнью в цивилизованных странах. Почувствуйте разницу.

Трое бизнесменов из Узбекистана стали долларовыми миллиардерами, работая в других странах. Самый богатый из них – Алишер Усманов, его состояние составляет $13,4 млрд., Искандер Махмудов заработал $7,2 млрд., Патох Шодиев имеет $3,7 млрд .(сведения из открытых источников). Я знаком с ними лично. Это талантливые, грамотные, трудолюбивые, продвинутые люди. Ничего просто так не дается Богом. Все это заработано, в том числе титаническим трудом. Сегодня они активно принимают участие в подъеме экономики Узбекистана, мощно инвестируют финансы в свою историческую Родину. Истинный человек и сын Отечества есть одно и то же. Эти ребята – истинные сыны своего Отечества. На таких держится мир. Нашим состоятельным людям надо последовать их примеру. В народе говорят: где родился, там и пригодился.

Братья Нобели открыли и владели нефтяными промыслами в Баку, Грозном, Майкопе. Братья Карл и Людвиг Нобели были богатейшими людьми. Альфред Нобель изобрел динамит и капсюль-детонатор – устройство для инициации детонации взрывчатых веществ. Он становится владельцем многих предприятий по производству взрывчатых веществ и одним из богатейших людей мира. Альфред Нобель нашел благородное решение. Все свое огромное состояние он решил завещать в специально созданный фонд для вручения премий в области химии, физики, медицины, литературы, физиологии и борьбы за мир. Составляя свое завещание в 1895 году, Альфред Нобель руководствовался глубокой верой в человечество.

Именно так появилась Нобелевская премия, которая остается одной из наиболее престижных международных наград, ежегодно присуждаемых за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Кстати, его сестра Марта Нобель была врачом и тоже благотворительницей.

Не все помнят других братьев Нобелей, которые завещали свое огромное богатство своим потомкам. Но весь мир знает и почитает Альфреда Нобеля как основателя Нобелевской премии.

Жалантос Бахадыр 47 лет правил Самаркандом. Это была эпоха расцвета. Знаменитому полководцу приносили в дань дорогие подарки от кыргызских, калмыцких, казахских ханов, сокровища Индии, Ирана, Кабула, Хорезма и Тибета. Он на эти средства в 1619-1660 годах построил на площади Регистан в Самарканде два уникальных исторических медресе «Тилля кари» («Вживленный золотом») и «Ширдор» («Лев»), которые по тем временам были своеобразными Оксфордами и Гарвардами. И до сих пор являются шедеврами средневекового зодчества. Он имел возможность построить себе, как эмир Тимур, собственную усыпальницу Гур Эмир. Но Жалантос Бахадыр из рода Торткара, происходящего от родового союза Алимулы, повелел при жизни сделать себе надгробный камень и похоронить при входе на известном зимнем кладбище Дагбит, чтобы паломники, пришедшие к нему, не переступали могилы его почтенных учителей и наставников.

Самаркандцы помнят троих правителей: эмира Тимура, Улукбека и Жалантоса Бахадыра. Жалаңтөс бабамыздан кейін Самарқанның жұлдызы сөнді (после Жалантоса Бахадыра погасла звездность Самарканда).

Я к тому, что если бы кто-то из наших состоятельных людей взял попечительство над возвращающимися на историческую Родину кандасами, его имя тоже навеки было бы записано золотыми буквами в историю казахского народа.

Ежегодно в России обучаются свыше 70 тыс. казахстанцев. Казахстанские студенты и аспиранты составляют четверть всех иностранцев, обучающихся в России. Часть из них поступает в вузы РФ через победу в вузовских олимпиадах. Большинство после обучения получают приглашения работать на российских предприятиях с решением жилищных вопросов. Уходит образованная, талантливая молодежь. И здесь есть над чем подумать. С этим что-то надо делать.

Напомню, что Сауле Омарова и Асель Толенова (по мужу Робертс) тоже уроженки Казахстана. Сауле Омарова – выпускница Московского государственного университета – была выдвинута Президентом Байденом на должность главы управления контроля за валютным обращением Минфина США, регулятором американской валютной и банковской системы. Асель Робертс работает начальником протокола в Белом доме в Вашингтоне (США), обладая более чем 15-летним опытом в канцелярии начальника протокола, в последнее время была на позиции старшего советника.

По программе «Болашак» страна обучила свыше 10 тыс. специально отобранных молодых и амбициозных ребят за счет госбюджета, на деньги налогоплательщиков. Президент РК Н. А. Назарбаев начал эту программу в далекие 90-е годы, когда у страны было недостаточно средств, и она с трудом содержала себя. Надо проанализировать и разобраться персонально с каждым «болашаковцем». Где эти ребята? Чем они занимаются? Некоторые из них живут за рубежом, надо заинтересовать их вернуться домой. Это же мощный кадровый потенциал, который нужно задействовать в подъеме экономики страны.

Сегодня Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев ставит перед обществом архиважные, животрепещущие, актуальные задачи, но инициативы Главы государства не подхватываются с энтузиазмом, а тормозятся на уровне исполнителей. Нет исполнительской дисциплины. Все кивают на Правительство. Но Правительство, будь оно семи пядей во лбу, не сможет с ними справиться. Объять необъятное невозможно. Нужно, чтобы акимы сел, районов, областей шли в народ, брали на себя груз ответственности, а Правительство занималось координацией их действий и стратегическими задачами. Надо провести децентрализацию управления.

Я в нулевых годах обучался в Японии. Там децентрализация управления работает давно и показала свою эффективность. По приезде я внес предложение внедрить это в Казахстане. Не поддержали. Сейчас мы на правильном пути. Надо делать выборность акимов всех уровней, начиная с сельского округа, все они должны иметь свои бюджеты. Каждый регион должен жить по своим средствам, то есть по принципу «по одежке протягивай ножки». Дотационным регионам Правительство должно давать субсидии. Тогда на местах не будут постоянно оглядываться на Правительство, а с избранным акимом на самими же собранные в виде налогов средства будут решать свои же проблемы.

Приведу пример. Шесть лет Всемирная ассоциация казахов реализует очередной пилотный проект строительства агрогородка в новом формате «Жилье плюс работа» в Аршалинском районе Акмолинской области. Такой проект «Асар» мы с Ибадуллой Калибековым реализовали в Шымкенте, где сегодня проживают 27 тыс. кандасов из Узбекистана и создано 7,5 тыс. квалифицированных рабочих мест. Микрорайон «Асар» работает по специально принятым в агрогородке принципам самоуправления.

Поселок разделен на шесть участков, в которых избраны бии (судьи). Шесть биев отвечают за благополучие подопечных, следят за порядком, решают проблемы жильцов, в том числе спорные вопросы. Кооператив оплачивает их деятельность. Все благоустройство поселка сделано на собственные средства. Благодаря улучшению благосостояния у кандасов поселка «Асар» в Шымкенте увеличилась рождаемость.

1 сентября 2 000 первоклассников пошли в школу, где было сформировано по 17 классов в каждой из четырех школ.

В Узбекистане институтом местного управления является махалля. Недавно Президент Узбекистана Ш. Мирзиеев заявил: «Время стремительно меняется. Нам нужно превратить махаллю в институт, который реально решает проблемы людей на местах… Если мы хотим найти решение нынешним вызовам, наш единственный путь – махалля…Чем выше мы поднимем имидж махалли, тем больше люди будут верить, будут нами довольны». Опыт соседей нам тоже надо изучать и положительные вещи перенимать.

Как-то в Ташкенте, когда я работал послом, меня пригласил один товарищ на стройку своего дома. Территория участка была планомерно засажена фруктовыми деревьями, в междурядье рос картофель. У будущего дома был заложен только фундамент. По углам вбиты деревянные стойки, на них натянута полиэтиленовая пленка. Внутри временно возведенной теплицы, обогреваемой природным газом, зрели ароматные огурцы и помидоры. А вкус у них был просто божественным. Он мне разъяснил, что участок получил два года назад. Второй год выращивает овощи и собирает деньги на дальнейшее строительство. От кредита отказался.

Такой предприимчивости нам тоже надо поучиться у соседей.

Предлагаемый нами метод асара позволяет переселенцам жить привычно, компактно среди своих близких сородичей, заниматься промышленным производством сельхозпродукции и личным подворьем. Участниками проекта являются кандасы из южных регионов страны, которые работали на объектах ЭКСПО-17 и решили остаться жить на севере.

Купили у частника 196 га земли, заплатили в бюджет 1,1 млрд. тенге за перевод земли из сельхозназначения в категорию ИЖС (индивидуального жилищного строительства). Согласовали с акиматами Астаны и Акмолинской области необходимые для строительства документы, которые (вы не поверите, ужас!) составляют 118 000 листов. Некоторые документы переутверждали несколько раз в связи со сменой руководства. За эти шесть лет в Астане сменились четыре акима: А. Исекешев, Б. Султанов, А. Кульгинов, Ж. Касымбек. В Акмолинской области – три – М. Мурзалин, Е. Маржикбаев, М. Ахметжанов. В курирующем министерстве сменились шесть руководителей: Ж. Касымбек, Р. Скляр, Б. Атамкулов, К. Ускенбаев, М. Карабаев, К. Шарлапаев. Сменившихся замакимов и замминистров не счесть. И это только за шесть лет!

Мы на свои средства разработали проектно-сметную документацию на инфраструктуру поселка. Правительство выделило 5,5 млрд. тенге на строительство инфраструктуры агрогородка. К сожалению, в 2022 году резко взлетели цены на стройматериалы, и компенсацию по закону обязан был выделить областной бюджет. Не сделал. Считая, что это не его люди. Строительство затормозилось.

А проект предусматривает строительство хозяйственным способом 1 282 типовых коттеджа, где будут проживать 8 тыс. человек. Кстати, дома строятся по единому проекту самими собственниками качественно и недорого.

Предполагается создать 3,5 тыс. рабочих мест, 300 га теплиц, оптовый рынок по реализации сельхозпродукции, центры по откорму домашнего скота, переработке и хранению сельхозпродуктов, работа по разведению лошадей предусмотрена вахтовым методом.

Таким образом, Астана дополнительно получит качественную, натуральную и доступную по цене сельхозпродукцию отечественного производства. Жены, невестки и дочери кандасов с раннего утра будут доставлять горожанам горячие лепешки, натуральную кисло-молочную продукцию и другую снедь.

ВАК совместно с китайской компанией China Huayu Anrong Automotive Technology Service Co (основной деятельностью которой является интеграция всей цепочки автомобильной промышленности, автомобильных услуг и торговли, производства деталей и компонентов, трансграничной электронной коммерции) планирует создать Центр обслуживания трансграничной электронной торговли товарами на рынке Евразии. Здесь будет функционировать специальный сервисный хаб, отвечающий всем современным техническим требованиям.

Китайская сторона обязуется обеспечить необходимый объем инвестиций для строительства и привлечет поставщиков товаров для работы на площадке центра.

На первом этапе планируется построить современные складские помещения площадью 10 000 кв. метров. Затем в течение двух лет будет увеличена площадь складских и производственных помещений до 100 000 кв. метров, а также в течение следующих двух лет будет локализовано производство 30% реализуемых товаров. Тем самым это создаст несколько тысяч квалифицированных рабочих мест для кандасов. Центр станет главным хабом для торговли электронными товарами на рынках России и Центральной Азии.

Предусмотрено строительство двух школ и двух детских садов за счет инвесторов в рамках государственно-частного партнерства. Надежда умирает последней. Мы надеемся на вновь назначенных акимов Астаны Жениса Махмудовича Касымбека и Марата Муратовича Ахметжанова. Это руководители, у которых слова не расходятся с делами. Креативные и компетентные, патриоты до мозга костей, они, надеюсь, разберутся и помогут осуществить этот проект.

В дальнейшем мы планируем реализовать подобные проекты методом асара в Петропавловске, Костанае, Павлодаре, Экибастузе и Рудном, для чего сформирован список из 2 004 молодых семей до 35 лет (свыше 10 тыс. человек), готовых к переезду в трудодефицитные регионы страны. Мы готовы переселить в трудодефицитные регионы часть жителей Жанаозена и оказать им помощь в строительстве жилья методом асара. Есть казахская молодежь, желающая переселиться на историческую Родину из России, в том числе в Костанай, где имеется 2 200 вакансий на промышленных предприятиях города. Прорабатывается вопрос переселения в Восточно-Казахстанскую область кандасов из Монголии вместе с их домашним скотом – овцами (кызыл кой) и яками.

В настоящее время в целях исполнения поручения Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева комплектуется еще 50 тыс. человек для переселения в приграничные регионы. Большинство потенциальных переселенцев имеют востребованные специальности: это строители, врачи, медсестры, учителя, инженеры, механизаторы.

Указанные мероприятия планируется осуществлять в рамках инициативы Министерства труда и соцзащиты населения РК по выдаче сертификатов мобильности, позволяющих получить государственную финансовую помощь до 4 млн. тенге на строительство индивидуальных домов на новом месте жительства.

Кстати, эту инициативу подняла Всемирная ассоциация казахов совместно с сенаторами Эриком Султановым и Алимжаном Куртаевым во время посещения с деловым визитом северных регионов страны. Мы предложили также внести изменения в Земельный кодекс, чтобы переселенцам с юга на север выделяли безвозмездно 10 соток земли на строительство индивидуального жилья.

Принимая во внимание ситуацию в Мангистауской области, мы предлагаем рассмотреть вопрос строительства нескольких агрогородков методом асара по периметру Жанаозена либо в местах с доступной инфраструктурой и выделением для личного подворья одного гектара на семью, для производства сельхозпродукции с использованием технологии капельного орошения.

Нам только нужно, чтобы акимы этих областей построили положенную законом инфраструктуру, хотя бы дороги, водопровод и электросети. Практика показывает, что дома методом асара мы можем поднять за один-два года. Дело за акимами. Акимы безмолвны. Им не интересен этот проект. Здесь нет «темы», как они любят выражаться. Они не желают заниматься этой архиважной для страны работой. А надо.

Надо выявлять талантливых детей кандасов зарубежья и приглашать их обучаться в Назарбаев Интеллектуальных школах (НИШ), увеличивать квоты на обучение кандасов в вузах и колледжах страны. ВАК ежегодно приглашает на отдых в лагерь «Балдаурен» 288 детей кандасов. У нас есть потенциал дополнительно в каникулярное время приглашать до четырех тысяч детей на базе НИШ. Ребята знакомятся с исторической Родиной, общаются со сверстниками, с которыми надолго по жизни останутся друзьями. Часть из них изъявляет желание вернуться на историческую Родину.

Сегодня по карте «Ата жолы» можно приглашать кандасов из-за рубежа на 10 лет, при желании с дальнейшей пролонгацией, сохраняя им существующее гражданство. Эту инициативу ВАК подняла шесть лет тому назад по опыту «карты поляка». Я дважды выступал по этому вопросу перед депутатами Парламента. По этой программе можно приглашать кандасов из Китая с сохранением китайского гражданства, на инвестиции этой страны выращивать сою, другую сельхозпродукцию и продавать им же. Дети китайских кандасов будут обучаться в казахских школах с возможностью в дальнейшем остаться на исторической Родине. Если мы не предпримем никаких мер, то казахская молодежь Китая в недалеком будущем потеряет свою национальную идентичность. Выбор за нами.

Нам необходимо во всех странах, где компактно проживают наши кандасы, создать филиалы ВАКа. Такие примеры уже есть. В Стамбуле такой филиал организовал Ғанимет Қайсаұлы. На первом и втором этажах здания действует ресторан, где готовятся казахские национальные блюда. Здесь же наши кандасы проводят мероприятия «Қырықынан шығару», «Тусау кесу» и др. На четвертом этаже дети изучают родной язык и учатся играть на домбре и других национальных инструментах.

Такой же филиал организовал Серікбай Үсен в городе Чирчик в Узбекистане. Такие же филиалы мы планируем открыть в регионах России, Монголии и Китайской Народной Республике.

Қазақтың ұлтының әкесі – тарих, анасы – тіл, қаруы — салт-дәстүр. Болашақ ұрпақ үшін тілімізді, салт-дәстүрімізді жоғалтпайық, көздің қарашығындай сақтай білейік ағайын.

Сегодня нам нельзя быть сторонними наблюдателями. Ждать у моря погоды. Сегодня для нас актуальна историческая фраза Джона Кеннеди, которую он сказал в инаугурационной речи в 1961 году: «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своей страны». История нам дала еще один шанс. И мы обязаны его использовать. Нам надо объединиться вокруг Президента страны. Каждый обязан внести свою лепту в процветание Родины.

Заутбек ТУРИСБЕКОВ, первый заместитель председателя Всемирной ассоциации казахов.