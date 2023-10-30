Найдено тело последнего шахтера в Карагандинской области

О том, что спасатели обнаружили тело последнего 46 горняка, погибшего при взрыве на шахте, сообщили его родные, передает OTYRAR.

Данная трагедия стала одной из крупнейших за всю историю Казахстана. Напомним, взрыв на шахте, принадлежащей компании «АрселорМитталТемиртау» в Карагандинской области произошел в ночь на 28 октября.

На момент взрыва в забое находилось 252 шахтера. Из них на поверхность удалось поднять 205.

Пока официально удалось опознать лишь 5 горняков:

Мордасов Виталий Анатольевич

Югай Александр Викторович

Адампаев Ербулат Муратович

Петренко Владимир Ильич

Сайфутдияров Альберт Рифович.