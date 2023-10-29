В Шымкенте спустили главный флаг в парке Независимости

Главный флаг Шымкента на площади государственных символов, расположенной в парке Независимости, в полночь приспустили.

После были спущены и государственные флаги на зданиях всех госучреждений Шымкента.

Трагедия сплотила весь Казахстан, стала общей болью для жителей всех без исключения регионов.

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Поисково-спасательные работы продолжаются. Действует оперативный штаб.

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«На текущий момент трагедия на шахте Костенко унесла жизни 33 шахтеров. Еще 13 числятся без вести пропавшими. С момента получения информации нами сформирован оперативный штаб для координации действий всех служб. Предварительная версия говорит о том, что на лаве произошло возгорание. На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью», — аким Карагандинской области сообщил Булекпаев.

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Глава государства объявил 29 октября Днем общенационального траура. Отменены культурно-массовые, спортивные и развлекательные мероприятия.

На половину высоты флагштока в республике приспущены государственные флаги на всех зданиях госорганов и органов местного самоуправления, заграничных дипломатических учреждениях.

«В связи с гибелью людей в результате взрыва шахты в Караганде объявить 29 октября 2023 года общенациональный траур в Республике Казахстан», — говорится в тексте указа президента Казахстана.

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По предварительным данным, на глубине в несколько сотен метров произошел взрыв метано-воздушной смеси.

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Касым-Жомарт Токаев встретился с семьями и родственниками горняков, погибших в результате трагедии, выразил соболезнования.

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Президент подчеркнул, что будут выяснены обстоятельства аварии и оказана необходимая помощь по спасению горняков и семьям пострадавших и погибших.

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить сотрудничество с «АрселорМиттал Темиртау».