29 октября-День общенационального траура. Что произошло на шахте имени Костенко

Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября Днем общенационального траура по погибшим шахтерам в Карагандинской области, передает OTYRAR со ссылкой на Акорду.

Сегодня ночью в шахте имени Костенко прогремел взрыв, на момент возгорания внутри находились 252 человек. Пресс-служба «АрселорМитталТемиртау» подтвердила смерть 22 горняков и пропажу 24 человека.

Касым-Жомарт Токаев уже прибыл на шахту Костенко, где встретился с родными погибших. Глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией АМТ.

«Правительством достигнута предварительная договорённость с акционерами АО «АрселорМиттал Темиртау» и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан»,-говорится на сайте премьер-министра РК.

В Министерстве здравоохранения заявили, что на место трагедии направили высококлассных врачей. Токсикологи, травматологи-ортопеды и нейрохирурги борются за спасение шахтеров.

Сам глава компании Лакшми Миттал не делал никаких официальных заявлений. Депутат Никита Шаталов заявил, что бизнесмену всё равно. По словам мажилисмена, инвестор не проявляет должного интереса к безопасности своих сотрудников. К слову, трагедии на шахтах «АрселорМитталТемиртау» далеко не редкость.

Страна еще не оправилась от гибели горняков на шахте «Казахстанская» в августе этого года. МЧС РК признали, что в трагедии в которой погибли 5 человек был виноват работодатель, то есть компания АМТ.