Не могут построить школу 15 лет: скандал разразился в Шымкенте

В населенном пункте Актас-2 разразился скандал. Там больше 15 лет не могут построить школу. Ученикам приходиться грызть гранит науки в городской школе, либо в соседних поселках, передает OTYRAR.

Отсутствие школы доставляет многочисленные проблемы жителям населённого пункта Актас-2. Дети вынуждены ездить в ближайщий посёлок Акжар. Для этого родители специально нанимают такси. В месяц на каждого ребенка уходит около 5 тысяч тенге.

Улданай Байкожаева, жительница населенного пункта Актас-2:

«Мы самостоятельно нанимаем газель, чтобы дети добирались до школы. За каждого ребенка отдаем 5 тысяч тенге, у меня например четверо детей, то есть в месяц я отдаю 20 тысяч только на такси своих детей».

По словам местных жителей, власти уже 15 лет обещают построить школу, но результатов нет. Однако, два месяца назад местных жителей осчастливили приятной новостью: подрядчики начали окружать территорию и начали строительство нового учебного заведения. Только вот радость местных жителей и детей продлилась не долго. По их словам, чиновники заявили, что школу построят в другом месте, поскольку «отведенное место не соответствует стандартам».

Гульшара Жаксыбаева, жительница населенного пункта Актас-2:

«Мы были так сильно рады. Потому что всем нашим детям приходится ехать в город, либо соседнее село. И что теперь? Теперь строительство запретили».

Ответственные говорят, что строительство школы на 600 мест в населенном пункте потребует дополнительных затрат. Это было установлено после тщательного исследования.

Мерлан Керимжанов, руководитель филиала АО «Samruk-Kazynа Construction» г. Шымкента:

«После того, как мы определили подрядчика, мы окружили эти 3 гектара земли и провели лабораторное обследование. После этого лаборатория дала заключение, что «если школа будет располагаться здесь, то завтра ее следует перенести в другое место или же привезти грунт из другого места». Другими словами, эксперты предполагает, что если школа будет возводиться здесь, то будут проблемы и ошибки в строительстве».

Несмотря на результаты экспертизы, местные жители требуют, чтобы школу возводили в населенном пункте. Если же учебное заведение откроют по другому адресу, горожане отказываются отправлять детей. Строители тем временем, уже начали сносить забор, «подаривший людям надежду», и переносят его на новое место.