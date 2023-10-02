Полицейский отказался от взятки в Туркестанской области

Громкие коррупционные скандалы разразились в департаменте полиции Туркестанской области.

Под уголовное преследование на этот раз попали не правоохранители, а взяткодатели. В управление собственной безопасности выявили и направили в суд 9 фактов дачи взятки полицейским. Так в Туркестане подозреваемый в мошенничестве пытался «замять» дело за n-ую сумму. Какую именно, в пресс-службе УСБ оставили в секрете. Коррупционный инцидент произошел и на трассе «Шымкент-Самара».

Ауелбек Каоикулов, старший оперуполномоченный УСБ ДП Туркестанской области:

«Еще один подобный случай произошел на трассе. На автодороге «Шымкент-Самара» сотрудник патрульной полиции остановил водителя, нарушившего ПДД. При проверке документов и принятии административных мер, водитель предложил стражу порядка взятку, чтобы тот не составлял протокол. В связи с этим, были приняты соответствующие меры, а собранные материалы направлены в суд. Департамент полиции Туркестанская область неустанно ведет борьбу преступлениями, связанных с дачей взятки. Согласно закону, и взяткополучатель, и взяткодатель несут строгую уголовную ответственность. За взяточничество предусмотрено – лишение свободы на срок до 15 лет и конфискация имущества».

Ранее в МВД сообщили, что полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев «откупиться». Указанные факты в министерстве, как подвиг не воспринимают, но подчеркивают: число сообщений сотрудников полиции о попытках их подкупить, увеличилось в шесть раз. По 99 из них идет досудебное расследование. Свидетелей вымогательства со стороны полиции, просят сообщать в Управление собственной безопасности.

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