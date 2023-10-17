Призы к митингам 25 октября прокомментировали в МВД

В социальных сетях распространяется видео движущейся колонны полицейских машин: авторы ролика утверждают, что правоохранительные органы якобы готовятся к 25-му октября. В Казнете тем временем активно призывают выходить на митинги в праздничный день.

Это обращение прокомментировали в министерстве внутренних дел. По данным ведомства, полиция будет реагировать на призывы, если они касаются разжигания какой-либо розни, в том числе религиозной или социальной. Также правоохранители будут пресекать призывы к нарушению общественного порядка и конституционного строя. В МВД добавили, что задерживать за согласованные с акиматами митингами, НЕ будут.

Игорь Лепеха, заместитель министра внутренних дел РК:

«У нас как только военная колонна куда-то движется, значит, война началась. Как только полицейская колонна куда-то движется, значит, какой-то митинг. Я не знаю, кто и в каком году куда двигался и к чему мы можем готовиться, когда сегодня 17 число. 25 число у нас вообще государственный праздник. Мы, конечно, к нему готовимся. У нас будет усиленный вариант несения службы. Мы сейчас в акиматах запрашивали информацию обо всех мероприятиях, мы будем обеспечивать охрану общественного порядка. Что касается призывов 25 октября. Есть призывы, которые делают члены ДВК. ДВК – это экстремистская организация, деятельность которой на территории страны незаконна. И, естественно, никаких митингов мы им проводить не позволим».