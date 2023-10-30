Шымкентские госслужащие навели чистоту в жилом массиве Бадам

Выходить на субботники стало для жителей Шымкента доброй традицией.

На этот раз госслужащие, активисты наводили чистоту в жилом массиве Бадам. Сколько людей и спецтехники было задействовано в уборке территории

Для сотен шымкентцев субботнее утро ознаменовалось уборкой жилого массива «Бадам». Общая задача — очистить большую территорию от окурков, мусора и грязи.

Нурдаулет Султангали, студент, волонтер:

«С тех пор, как я вошел в состав «Жасыл ель», стесняюсь мусорить и не могу смотреть на то, как это делают другие. Больно, когда люди кидают окурки, пакеты и пустые баклашки мимо урны. Я стараюсь делать замечания или убираю сам».

В наведении чистоты принимает участие не только молодежь. К субботнику подключились и старейшины.

Усенбатыр Арзыкулов, житель г. Шымкента:

«Чистота должна начинаться с себя. Мы призываем молодежь и жителей Шымкента участвовать в таких мероприятиях. Наши ветераны «Мурагер» тоже стараются оказать посильную помощь».

Не остались в стороне и местные предприниматели.

Береке Омаров, бизнесмен:

«Как только мы узнали, что в Енбекшинском районе пройдет субботник, решили помочь. С собой мы привезли питьевую воду. Думаем, что это как раз кстати».

В работах по наведению чистоты приняли участие около тысячи активистов. На свалку отправили 25 грузовиков с сухими ветками, опавшими листьями и уличным мусором.