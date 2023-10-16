ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» проводит модернизацию электросетевого комплекса в сельской местности

ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» получило Паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов.

Данный документ подтверждает высокий уровень подготовки электросетевого оборудования и персонала предприятия к работе в условиях низких температур. Готовность к зиме – 100%, но в то же время, ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» продолжает реализацию собственной инвестиционной программы.

Так, в сельской местности Сарыагашского района Туркестанской области активно ведется реконструкция электрических сетей. Данные работы направлены на обеспечение качественного электроснабжения потребителей.

В Туркестанской области активно ведутся работы по обновлению электросетей. Так в селе «Сиргели» Сарыагашского района специалисты ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» меняют ветхие опоры электропередачи, сети и трансформаторы — на новые. По словам энергетиков, в этом селе установлены 67 опор, а в целом, по Сарыагашскому району — 809 новых железобетонных опор, к которым подведены воздушные линии.

Сакен Рахымжан, главный инженер электрической сети ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» в Сарыагашском районе:

«Мы меняем старые электростолбы на новые железобетонные. В общем, по Сарыагашскому району заменим 809 столбов. Воздушные линии общей протяженностью 0,4 кВт-6,2 км, воздушные линии 10 кВт-5,2 км». Подключать потребителей к сетям будем автоматически. Ремонтные работы, помимо села Сиргели, ведутся в селе Құрама и Шайхана».

В данных ремонтных работах задействованы две бригады и 3 единицы специальной техники, говорят энергетики. Местные жители выражают слова благодарности специалистам ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», ведь проведенная реконструкция энергокомплекса гарантирует стабильное электроснабжение сельчан.

Накыпбек Шалкарбаев, житель села «Сиргели»:

«Мы очень довольны работой этих ребят. Два года назад нам поменяли трансформаторы. С тех пор проблем со светом особо не возникло. Раньше при ветреной погоде, мы часто оставались без освещения. И около мечети поменяли столбы».

Шахин Абдуллаев, житель села «Сиргели»:

«В прошлом году заменяли трансформатор. Поставили более мощнее. Ведь раньше в нашем населенном пункте были частые проблемы с электроэнергией. Сейчас меняют старые деревянные столбы на новые, подключают к воздушной линии. Рады что теперь у нас есть доступ к качественной сети».

Благодаря масштабным работам ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», проводимым в рамках инвестиционной программы, порядка пятисот абонентов села будут обеспечены качественным и стабильным электроснабжением. А начавшиеся в начале октября ряд работ, в ближайшее время завершат в соответствии с графиком, говорят специалисты.