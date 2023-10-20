В Шымкенте вынесли приговор шести обвиняемым по делу о взрывах в Жамбылской области

В деле о пожарах и взрывах на военной части в Жамбылской области поставлена точка, передает OTYRAR.

Резонансный судебный процесс, разбирательства которого длилось больше двух лет, завершился в военном суде Шымкента. Зал суда переполнен: вердикт представителя фемиды больше часа слушали журналисты и родные обвиняемых.

На скамье подсудимых шесть человек: 2 солдат и 4 военнослужащих. Дело состоит из более 800 томов, в зале заседания заслушано почти 300 потерпевших и свидетелей. Приговором суда военнослужащие признаны не виновными и оправданы.

Борлибай Каипов, судья гарнизонного военного суда г. Шымкента:

«Ерлан Бошай и Берик Омарбеков признаны невиновными и полностью оправданы по 453 статье. Аслан Бакытжанов оправдан по части 3 статьи 462, но осужден по части 2 статьи 453, но не будет отбывать наказание из-за 74 статьи, он также лишен звания подполковника по 49 статье. Руслан Несипкалиев оправдан по части 3 статьи 462 признан невиновным и оправдан, по части 2 статьи 453 Несипкалиев осужден, но не будет отбывать наказание из-за 74 статьи. Он также лишен звания подполковника по 49 статье».

А двое солдат проведут в колонии средней безопасности 9 лет. Приговором суда они также обязаны выплатить ущреб в размере 24 млрд тенге.

Борлибай Каипов, судья гарнизонного военного суда г. Шымкента:

«Ерпулат Туранов осужден по 1 части 459 статьи, по 70 статье он не будет отбывать наказание за эту статью, по части 1 статьи 202 осужден и проведет в колонии средней безопасности 9 лет. Асет Аширбай по 2 части 459 статьи, по 70 статье он не будет отбывать наказание за эту статью. По части 1,2 статьи 202 осужден и проведет в колонии средней безопасности 9 лет. Туранов и Аширбай также приговорены в выплате ущербе в размере 24 млрд 583 млн 939 тысячи тенге».