Взрывы на военном складе под Таразом: приговор выносят в Шымкенте

В резонансном процессе о взрывах на военном складе в Жамбылской области уже скоро поставят точку. Приговор подсудимым вынесут в военном суде Шымкента.

На скамье подсудимых шесть человек, какую должность они занимают, пока оставляют в секрете.

Известно, что дело состоит из более 800 томов, в зале заседания заслушано почти 300 потерпевших и свидетелей. Зал суда переполнен.

Напомним, в результате взрыва и пожара на территории воинской части 28349 в Байзакском района пострадали не менее 66 человек, в том числе 11 военнослужащих в августе 2021 года.

Для тушения пожара и поддержания порядка на месте происшествия мобилизован весь личный состав полиции Жамбылской области в количестве 300 человек и 500 человек личного состава воинской части. К полуночи на месте инцидента продолжались взрывы и пожар. Минобороны подтвердило шесть взрывов, местные жители утверждают, что их было больше.