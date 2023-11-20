Как изменилась социальная сфера при Токаеве?

Президент неизменно делает акцент на развитие человеческого капитала.

С поручения Касым-Жомарта Токаева бесплатным питанием обеспечены все дети из социально-уязвимых слоев населения. Горячими завтраками и обедами кормят всех школьников с 1 по 4 классы.

Глава страны также делает акцент на повышение социальных выплат и заработных плат. Гульшат Досалиева — учитель русского языка. Говорит, за последние несколько лет зарплата педагогов существенно выросла.

«С 2020 года каждый год на 25% повышалась зарплата учителей, на сегодняшний день на 100% зарплата учителей повысилась. Помимо повышения зарплаты наш президент издал указ о статусе педагогов, благодаря чему наша профессия стала более ценной», — говорит Гульшат Досалиева, учитель русского языка.

Зарплату подняли медицинским работникам, сотрудникам сферы социального обеспечения и отдельным категориям госслужащих. С 2022 года ежегодно повышается размер минимальной заработной платы. В этом году МЗП составляет 70 тысяч. С 1 января следующего года она поднимется до 85 тысяч тенге.

«Благодаря этому вырастут денежные доходы порядка 1,8 млн наемных работников, работающих во всех отраслях на предприятиях. Во исполнение поручения главы государства было проведено исследование по разработке методики определения минимальной заработной платы. Она теперь будет определяться по формуле на основе соотношения медианной заработной платы и производительности труда», — говорит Баглан Касенов, руководитель управления департамента труда и социального партнерства МТСЗН РК.

Кроме того, президент инициировал проект «Нацфонд-детям». Выплатами охватят 6 миллионов 700 тысяч казахстанцев. На всех них разделят половину инвестиционного дохода национального фонда. По прогнозам, к 18 годам у каждого ребенка на личном счету накопится порядка 3,5 тысяч долларов. Их они смогут потратить на оплату обучения или покупку жилья.

«В арабских странах такая история практикуется и очень можно сказать хороший трамплин дает детям. Инициатива очень хорошая что дети будут тратить деньги на жилье и обучение. Надеемся что инвестировать будут в правильное русло, чтобы к 18 наши дети получили больше денег», — говорит Асхат Нурлыбаев, депутат маслихата г. Шымкента.

Уделяется внимание трудоустройству и соцвыплатам. За этот год работу нашли 715 тысяч человек, половина из них молодежь. Социальные выплаты по потере работы за 9 месяцев получили 140 тысяч человек. Пособие по уходу за ребенком теперь выплачивают не год, а полтора года. Деньги на детей за этот год получили 110 тысяч казахстанцев.