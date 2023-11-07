Макеты из мусора создает ученик из Келесского района

Ученик общеобразовательной школы №10 “Игілік” Келесского района Калдар Мейрамбек необычным способом утилизирует бытовые отходы.

Ученик 8-го класса практически из мусора строит макеты зданий и другие архитектурные образы.

Калдар Мейрамбек с детства любил создавать своими руками архитектурные ансамбли и макеты городских зданий. В его коллекции городские кварталы, исторические мавзолеи и детальная планировка сёл. Свои макеты, ученик 8 класса общеобразовательной школы № 10 «Игілік», создаёт из бытовых отходов, тщательно отбирая их перед отправкой на свалку.

«Техникой склеивания и сборки макетов, я увлёкся в 6 классе. Мне не составило труда представить планировку зданий в моем воображении, а потом склеить каждую деталь с особым вниманием. Для своих изделий использовал картон, бумагу, добавлял краску. Когда я занимаюсь любимым делом, в процессе работы ко мне приходят вдохновение и новые идеи», — рассказал ученик общеобразовательной школы №10 “Игілік” Мейрамбек Калдар.

Заметив склонность Мейрамбека к архитектурному творчеству, его классный руководитель Нурлыбек Лесбаев стал советами направлять творческие усилия школьника. Учитель давал задания и подсказывал, как лучше составить макет.

«У нас в школе много талантливых учеников, но на их фоне Мейрамбек выделяется своим способностями. Он всё схватывает налету. Всё у него упорядочено, он ничего не упускает из виду. И в школе у него высокая успеваемость” — говорит учитель общеобразовательной школы №10 “Игілік”Нурлыбек Лесбаев.

У Мейрамбека много планов. В будущем школьник мечтает освоить специальность архитектора, и посвятить жизнь созданию уже настоящих шедевров зодчества.