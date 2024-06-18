Тонны мусора сбрасывали в специальное гидротехническое сооружение.

Албастысайский лог находится в санитарно-защитной полосе комплекса очистных сооружений. Его вычистили и привели в порядок, но 12 июня туда КамАЗами выгружали мусор. Зловоние распространилось на всю округу.

В тот же день было созвано собрание с жителями населенного пункта, проведена разъяснительная работа. В водоканале передали всю информацию в местный акимат, чтобы нарушителей, которые сбрасывали мусор в зону санитарно-защитной полосы целыми самосвалами, привлекли к административной ответственности.

Для того, чтобы жителей близлежащих к комплексу очистных сооружений города, поселков не беспокоил неприятный запах сточных вод, администрация ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» вкладывает значительные средства в приобретение специальных реагентов, внедрение новых и дорогих биотехнологий. Делается все, чтобы люди не испытывали дискомфорт из-за запаха. И ощутимый результат уже есть, это констатируют все.

«ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» затрачивает огромные средства чтобы сделать комфортным проживание жителей города, которые живут вблизи КОС. Закупаются очень дорогостоящие компоненты, хлорелла, различные биодобавки, которые удаляют неприятный запах. Это очень серьезные проекты. И как же нам обидно когда мы видим что жители абсолютно не заботятся об окружающей среде. Выбрасывают мусор, поджигают траву. Уважайте себя, уважайте экологию, уважайте труд других людей», — говорит Ирина Казаринова, менеджер ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг».