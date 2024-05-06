100 кубометров отходов вывезли из Кошкараты

В администрации города сообщили о том, что река Кошкарата возвращает былую красоту, передает OTYRAR.

Около 100 кубометров отходов вывезли в ходе работ по очищению реки и её берегов. Также, охватили территорию реки вдоль проспекта Республики и через площадь Ордабасы.

«В этом благоустройстве приняли участие 7 единиц спецтехники и 2 бригады по 10 человек, которые неустанно трудились, чтобы вернуть реке ее первозданный вид»,-сказано в официальном сообщении акимата Шымкента.

Важно отметить, что чистота реки – это не только ответственность городских служб, но и каждого жителя Шымкента.

В связи с этим, акимат просит шымкентцев не выбрасывать мусор в реку, бережно относиться к окружающей среде и поддерживать чистоту нашего города.