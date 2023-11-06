Медицинский поезд с бригадой врачей прибыл в Туркестснскую область

Врачебная помощь с доставкой. Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибыл в Туркестанскую область.

Сегодня он остановился на станции Акшокат. Здесь жители местных населенных пунктов смогут получить медицинские услуги. В медицинском поезде пациентов, вне зависимости от статуса застрахован или нет, принимают: врач терапевт и педиатр, акушер-гинеколог, уролог, хирург, лор, окулист, невропатолог, стоматолог и кардиолог.

«Я сегодня пришла к врачам, хочу сделать УЗИ, пройти кардиолога, окулиста и гинеколога», — говорит Гульбаршын Сотбекова, жительница Отырарского района.

Одно из купе оборудовали под лабораторию, здесь можно сдать общий анализ крови. Кроме того, пациенты проходят УЗИ сердца, брюшной полости, а также электрокардиограмму и флюорографию.

«Спасибо врачам. Они все очень понятно объясняют, принимают. Я сегодня прошла терапевта, кардиолога, сделала УЗИ. Очень довольна», — говорит Молдир Орбасова, жительница Отырарского района.

Врачи говорят, порой к ним обращаются до 600 человек в день. Все потому что, не во всех сельских поликлиниках есть узкие специалисты.

«Во многих городах и районах, даже если есть поликлиника, нет специалистов, именно к нашим специалистам стоматологу, кардиологу, окулисту, спрос очень большой. Востребованные специалисты. Все хотят к ним попасть. Стоматолог оказывает бесплатную помощь. Сейчас им оказывают только детям и беременным, а мы оказываем бесплатную помощь всем», — говорит Айнур Егинбаева, главный врачи медицинского поезда «Саламатты Қазақстан».

Наряду с врачами сельчан принимают и юристы-медиаторы.

«Люди обращаются по самым разным вопросам. Некоторых волнует трудоустройство, других получение пособий а также алиментов. Есть вопросы связанные с семейными отношениями и недвижимостью. Мы всех консультируем. Поезд будет стоять на станции Акшокат еще два дня», — говорит Талгат Амиржанов, профессиональный медиатор поезда «Саламатты Қазақстан».

Передвижная поликлиника еще в апреле выехала из Алматы. За это время медики приняли больше 65 тысяч граждан. Следующая остановка будет на станции Караконыр. В ближайшее время поезд объедет отдаленные населенные пункты Туркестанской области а затем направится в Жамбылскую область. Курсировать медицинский состав будет до 6 декабря.