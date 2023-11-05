«Мы еще покажем как нужно играть в футбол». Футболисты «Ордабасы» рассказали о планах

Впервые в истории шымкентский футбольный клуб «Ордабасы» стал чемпионом Казахстана.

В центре Корме всех футболистов и тренеров наградили кубками и благодарственными письмами. Глава Шымкента выступая перед виновниками торжества отметил рвение и целеустремленность команды. Он пожелал ребятам удачи и побед.

«Это большой прорыв для нас, желаю вам побед и всего самого лучшего! Шымкентцы гордятся вами», — сказал аким г. Шымкента Габит Сыздыкбеков.

Сами футболисты уверены, марку будут держать точно. Полузащитник Асхат Тагыберген рассказал журналистам, что это только начало. Впереди только отличные результаты. К слову, Асхат во время матча, когда команда завоевала звание чемпиона Казахстана сломал ногу. Пока футболист на костылях.

«Да, во время матча сломал ногу, сейчас прихожу в себя. Все у меня хорошо! Наши ребята готовы к новым задачам. Наша сила в единстве, а сплоченность у нас есть. Мы еще покажем как нужно играть в футбол», — сказал Асхат Тагыберген футболист.

Всем футболистам вручили кубки и благодарственные письма. Сразу после церемонии награждения общее фото на память.