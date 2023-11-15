На 310 млн тенге обманула жительницу Шымкента подруга

310 миллионов тенге за открытие детского сада отдала знакомой женщине — жительница Шымкента Лаура Абдраимова.

Она говорит, деньги передавала частями в течение года. Та обещала помощь в приобретении жилого помещения, открытии детсада и получении дотаций от государства. Вот только ничего из этого не выполнила.

«Они приходили уговаривали нас, вот мы тебе садик откроем, мы этим бизнесом занимаемся, ты сможешь на этом заработать только нужно деньги собрать, в течение года они уговаривали. Я в долг брала, свой дом заложила, квартиру заложила. Хочу чтобы их арестовали, они стольких людей обманули», — говорит Лаура Абдраимова, жительница г. Шымкента.

Другие пострадавшие отдали знакомой по 20-35 миллионов тенге под реализацию товара. Та обещала им прибыль сверху. Но ни прибыли, ни своих денег люди также не увидели. По словам пострадавших, женщина пыталась скрыться в Астане, но ее объявили в розыск и привезли в шымкентское управление полиции. Там люди написали заявление, вот только задержанную отпустили.

«Мы с этой женщиной работали вместе на рынке, были подругами. Она взяла деньги, хотела привезти сухофрукты из Ташкента. Она столько людей обманула, а ее отпустили из полиции. А у меня ни копейки не осталось», — говорит Айгуль Альпаева, жительница г. Шымкента.

В полиции рассказали что завели уголовное дело. Правда, задержаны ли подозреваемые, не уточнили.

«Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 4 статьи 190 УК РК «Мошенничество». В настоящее время проводится досудебное расследование», — рассказали в полиции.

Пострадавшие боятся что обманувшая их женщина избежит наказания и не вернет им деньги. Многие из обманутых брали большие кредиты, расплачиваться по которым придется много лет. Искать справедливость люди также намерены в прокуратуре.