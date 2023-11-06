Избраны новые акимы ряда районов Туркестанской области

5 ноября в Туркестанской области прошли выборы акимов 4 районов, передает Otyrar.

В гонке приняли участие 12 кандидатов. Сегодня стали известны имена тех, кого выбрали избиратели.

Район Байдибек

По району Байдибек избран — Нурмаханов Ерлан Заипович, 1973 года рождения, директор ТОО «Корпорация ERNUR».

Мактааральский район

По Мактааральскому району избран-Асанов Бахыт Насирханович, 1962 года рождения.

Созакский район

Тұрысбеков Мұхит Сексенбайұлы, 1967 года рождения стал акимом Созакского района.

Шардаринский район

По Шардаринскому району избран- Карсыбаев Арман Романович, 1977 года рождения, председатель Шардаринского районного маслихата.

Ранее ЦИК отмечали, что выборы такого формата в Казахстане проводятся впервые.

Кандидаты в акимы районов и городов областного значения выдвигались политическими партиями и путём самовыдвижения, при поддержке не менее 1% от общего числа избирателей.