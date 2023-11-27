Пенсионерку, чей дом пострадал от порыва на коллекторе, посетил аким Шымкента

Жительницу Шымкента, Людмика Панкратову, которая оказалась в затруднительном положении, из-за водосточного коллектора, посетил аким Шымкента, Габит Сыздыкбеков.

Дом пенсионерки был разрушен из-за прорыва на коллекторе.

«Помогать жителям города, которые оказались в трудной жизненной ситуации — наша обязанность и гражданский долг. Мы съездили к пенсионерке, узнали о состоянии Людмилы Фёдоровной и оказали ей поддержку. Ответственным лицам было поручено ликвидировать последствия катастрофы и восстановить дренажную систему. Дом для пенсионерки построит ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг». Во время строительства Людмила Фёдоровна временно будет проживать в арендном жилье, расходы на квартиру также покроет частная компания», — написал аким Шымкента, Габит Сыздыкбеков в своем инстаграм.

На сегодня продолжаются работы по восстановлению коллектора. Помимо этого, проводятся работы по восстановлению поврежденного имущества в комиссионном порядке.

Желающие помочь пенсионерке средствами на продукты, предметы быта и одежду, могут перевести средства на номер Людмилы Панкратовой:

87473304470 Людмила П.

Номер счёта карты(IBAN)

KZ79722C000086034922