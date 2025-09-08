Карагандинцы зовут шымкентцев на асар

Машину с карагандинскими номерами знают все соседи по улице Жандосова. Она приезжает к Ольге Понамаревой. Пенсионерку навещают волонтеры, которые не смогли остаться равнодушными к беде пожилой женщины и взяли ее на попечение, помогают со строительством дома и в бытовых вопросах.

Год назад Ольга Александровна доверилась компании, которая возводит модульные дома, хотела поставить такой на участке внука, но осталась и без средств, и без крыши над головой. Тогда неожиданно на пороге появились волонтеры.

«Они приехали ко мне с Караганды домой. Я конечно же была в шоке. Что это так быстро стало решаться. Я рассказала о своих проблемах. У меня первая проблема возникла с мошенниками, я им рассказала, они сказали, что помогут. Они мне вскопали участок, я собиралась посадить цветы, но с ухудшением зрения я так и не смогла ничего посадить. Они собрали весь урюк. Потом мы поехали в Москву по поводу зрения. Они мне помогли, один глаз уже практически не видел, а второй начал ухудшаться», — говорит пенсионерка Ольга Пономарева.

Активист Сергей Васильев, делится, что не смог пройти мимо беды пенсионерки. И теперь просит помощи у жителей Шымкента, впереди холода а денег на ремонтные работы практически не осталось.

«Бабушке 75 лет, она инвалид второй группы, живет в однокомнатном доме, где нет отопления и санузла, т.е. элементарных базовых вещей для жизни каждого человека. По дому, на данный момент, сделана кухня и спальное место. Деньги на строительство она берет у внука. Но, он содержит свою семью и финансов не хватает», — отмечает активист.

Карагандинец отмечает — важна любая помощь, как финансовая, так и физическая.

«Помощь требуется с ремонтом дома. Выкопать санузел и сделать отопление. Для этого нужно выкопать яму и возвести септик из кирпича, сделать основной ремонт» — сообщил волонтер и помощник руководителя ЧФ «Диабетический фонд ТММ» Сергей Васильев.

К своей подопечной волонтеры приезжают уже четвертый раз и просят соотечественников помочь старушке до начала холодов.