Уроженцы Шымкента и Туркестанской области оказались в числе погибших в алматинском хостеле

Трагедия в алматинском хостеле шокировала казахстанцев.

В ночь на 30 ноября в гостинице от угарного газа погибли 13 человек. По данным ДЧС южной столицы, скончались люди, которые жили в подвальном помещении трёхэтажного дома, передает OTYRAR.

Среди погибших были и уроженцы Шымкента, а также Мактааралського и Сарыагашского районов Туркестанской области. Всего внутри здания, в момент возгорания находилось 72 человека, самоэвакуировались 59 из них. Троих доставили в больницу на скорой. По факту трагедии зарегистрировано уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

«Для проведения расследования причин пожара в хостеле направлена оперативная группа МЧС во главе с министром генерал-майором Сырым Шарипхановым. По предварительным данным очаг пожара находился в коридоре подвального помещения. На месте пожара работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории ДЧС Алматы. Данный объект переоборудован под хостел полтора месяца назад. Площадь хостела составляет 457 кв.м. По данному факту пожара ДЧС Алматы зарегистрировано уголовное дело по статье 292 уголовного кодекса РК»,- рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших во время пожара в хостеле Алматы.

«Виновные в трагедии будут привлечены к ответственности по закону. Правительству и акимату поручено оказать помощь семьям пострадавших»,- сообщили в Акорда.