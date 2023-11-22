В Шымкенте выхаживают младенцев с экстремально низким весом

В Шымкенте, благодаря новейшим достижениям медицины, врачам удаётся выхаживать малышей, родившихся с экстремально низким весом – до одного килограмма.

Это совсем недетская борьба за жизнь, говорят специалисты. Ежегодно раньше срока в мегаполисе на свет появляются сотни таких малышей. И медики борются за каждого маленького пациента, их называют «белыми лепестками», передает OTYRAR со ссылкой на Хабар 24.

Любознательному и улыбчивому Алихану почти 3 года. Его рождение стало настоящим чудом, рассказывает мама. Малыш появился на свет раньше срока и весил всего 780 граммов. Была долгая борьба за жизнь. Всей семьёй считали каждый набранный грамм и каждому радовались.

Арай Жаксыгельдиева, жительница г. Шымкента:

«Когда врачи написали 780 граммов, я поверить этому не могла. Переспросила – может 2 килограмма 780 граммов? Нет, сказали, что вес ребёнка экстремально низкий. Он 117 дней находился в реанимации. 3 раза у ребёнка останавливалось сердце. Сейчас ему 2 года и 9 месяцев – он растёт, развивается и делает большие успехи».

А ведь раньше у таких малышей, как Алихан, шансы выжить были мИИзерными. А счастливые истории приравнивались к чуду. Сейчас недоношенных детей, которые едва умещаются на ладони, спасают. Их выживаемость в Шымкенте выросла.

Инна Глазебная, руководитель отдела управления здравоохранения г. Шымкента:

«Недоношенные составляют в популяции 0,5-1%. За 5-10 лет выживаемость выросла в 2 раза. И если тогда выживаемость была около 20-22%, то сейчас уже 40».

Есенгильды Бегешев, заместитель главного врача по охране материнства и детства больницы №2:

«Научились выхаживать и у нас хорошая тенденция – ежегодно снижается показатель перинатальной, ранней неонатальной смертности. Ежегодно имеется тенденция к снижению».

Насиба Корганбаева выхаживает недоношенных малышей уже 30 лет. Становление казахстанской неонатологии происходило на её глазах. Медик уверена: у таких деток появился шанс на здоровую жизнь. Но её настораживает другая тенденция.

Насиба Корганбаева, неонатолог:

«Сейчас недоношенных детей больше рождается, потому что здоровье женщин не на таком уровне, чтобы могли всех доношенных рожать. Даже первородки – 19 лет, 20 лет у них гипертония, с давлением».

Сейчас выработан комплексный подход по спасению таких малышей. И здесь в помощь идут не только новейшие технологии. Мамы тоже участвуют. Они могут взять на руки своих крох и дарить им тепло с первых дней жизни. А спустя годы, многие родители, прошедшие этот сложный путь, возвращаются сюда, но уже, чтобы ещё раз сказать спасибо.

Дилмурат Ташходжаев, житель г. Шымкента:

«Вот такой худой вообще был, маленький. А сейчас, он такой вот – спокойный, шустрый, сильный».

Дети с экстремально низким весом – составляют самую сложную категорию, говорят специалисты. Они требуют не только технических затрат, но и большого опыта и знаний. В Шымкенте сейчас только в одном перинатальном центре принимают таких маленьких пациентов. И этого недостаточно, учитывая показатели рождаемости. Решено, что ещё 2 роддома дооснастят оборудованием для «белых лепестков».