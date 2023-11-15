Выпрашивают наличные и давят на жалость: Как водители автобусов обкрадывают госбюджет

Жители Шымкента массово жалуются на то, что водители автобусов требуют, а иногда вымаливают оплатить деньги наличными, либо перевести их на личный счет, передаёт OTYRAR.

По словам очевидцев, водители уже не стесняются об этом заявлять в микрофоны. Наличие у пассажиров карточки Tolem и QR их не смущает, говорят жители.

«Оплатила через Каспи QR, водитель сильно разозлился. Говорит: «мой план автопарку ты заплатишь?» Зачем тогда Толем оплата, QR, смс нужно? Когда этот беспорядок закончится? Кто-нибудь это контролирует или нет?»,-пишут жители.

В TOLEM о проблеме знают, более того, по словам директора компании, сотрудникам КРС приходится сидеть рядом с водителями целый день и следить, чтобы он не воровал.

«TOLEM делает все для борьбы с этой проблемой, но все же некоторые граждане в этом сомневаются и говорят, что не видят, как сотрудники КРС проводят проверки. Хочу сказать, некоторые водители настолько часто воруют, что нам приходится привязывать сотрудника КРС к таким водителям с утра до вечера. И когда мы проверяем разницу в кассе до проверки КРС, там выходит разница в более 25 тысяч тенге»,-говорит Ерлан Нурланулы, директор «Толем».

Представитель компании говорит, водителям государство выделяет субсидии. И даже если, пассажиропоток в городе будет низким, автопарки все равно получат стабильные выплаты. По расчетам специалистов TOLEM, в Шымкенте воровством бюджетных денег занимается каждый второй водитель автобуса. Только за один месяц урон бюджету составляет 200 млн тенге, а в год эта сумма может достичь 2,5 млрд. На эти деньги можно было бы построить школы или же облагородить Шымкент, считает директор.

«Один водитель в день крадет как минимум 5-6 тыс. тенге. А если брать в среднем, от 8 до 10 тысяч тенге. У нас есть «жирные маршруты» это 74, 84, 27 и 103. У них каждый день большой пассажиропоток. По нашим данным, водители этих маршрутов в день крадут до 20 тысяч тенге. Мы спрашиваем у пассажиров, зачем вы платите наличными, даже если у вас на руках есть карта толем и QR? На что граждане нам отвечают: «у них тоже есть семья, дети». Шымкентцы не понимают, что водителям и без того уже выделены средства от государства».

По словам Ерлана Нурланулы, когда систему кондукторов было решено убрать, водители автобусов пообещали, что если им поднимут зарплаты, то они не будут контролировать оплату пассажиров и будут заниматься только их перевозкой. Но воз и ныне там, зарплату водителям от 200 тыс. подняли до 300 тыс., а воровство так и не прекратилось. Директор TOLEM призывает водителей к порядочности и культуре, а доверчивых граждан не помогать нерадивым водителям обкрадывать бюджет.