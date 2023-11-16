Задержанного изначально по подозрению в коррупции чиновника оправдали в Шымкенте

Сегодня, 16 ноября, Межрайонный уголовный суд Шымкента вынес оправдательный приговор Мухтару Коканбаеву, бывшему руководителю Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, передает корреспондент OTYRAR.

Его отпустили из зала суда. Свое волнение Мухтар Коканбаев скрывать не стал и поблагодарил всех, кто поддерживал его.

«Я очень сильно взволнован. Хочу отметить, что кроме моих родных и близких, меня поддерживали совершенно незнакомые мне люди, очень много слов поддержки я слышал, и, пользуясь случаем, хочу сказать всем большое спасибо. Время покажет, пока точно не могу сказать, чем я буду заниматься и что делать. Всем спасибо», — сказал Мухтар Коканбаев.

Напомним, информация о задержании высокопоставленного чиновника появилась в конце июня этого года. Тогда Антикор сообщил, что Коканбаев задержан по подозрению в коррупции.

Его обвиняли в получении взятки в размере 13 млн тенге от предпринимателя. Однако позже статью переквалифицировали на статью 361 УК РК часть 4 «Злоупотребление должностными полномочиями».

Гособвинитель запросил два года колонии минимальной безопасности, а вот сторона защиты просила оправдать чиновника.