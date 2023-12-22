Автомаскарад устроил водитель Шымкента

Нарушителей с елками на капоте привлекли к ответственности в Шымкенте, передает OTYRAR.

Иномарки, украшенные новогодним деревом и гирляндами заметили инспекторы ЦОУ.

Porsche Panamera, Toyota Camry, Lexus ES, Mercedes-Benz и Hyundai Elantra двигались по проспекту Кунаева в направлении Байдибек би.



Новогоднее настроение водителя прервали патрульные полицейские. Нарушителям составили протоколы, машины водворили на штрафстоянку.

Выяснилось, что машины водители украсили ради контента в популярной соцсети.