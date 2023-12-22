Автомаскарад устроил водитель Шымкента

Нарушителей с елками на капоте привлекли к ответственности в Шымкенте, передает OTYRAR.
Иномарки, украшенные новогодним деревом и гирляндами заметили инспекторы ЦОУ.
Porsche Panamera, Toyota Camry, Lexus ES, Mercedes-Benz и Hyundai Elantra двигались по проспекту Кунаева в направлении Байдибек би.
Новогоднее настроение водителя прервали патрульные полицейские. Нарушителям составили протоколы, машины водворили на штрафстоянку.
Выяснилось, что машины водители украсили ради контента в популярной соцсети.
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