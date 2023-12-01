Двери были заблокированы матрасом — родные погибшего в алматинском хостеле требуют наказания

Сегодня в Казыгуртском районе Туркестанской области похоронили Бейбарыса Алдибека. Ему было всего 20 лет. Парень погиб в алматинском хостеле, где в ночь на 30 ноября произошел пожар, передает OTYRAR.

В семье Алдибековых сегодня большое горе. Их младший сын — Байбарыс погиб во время пожара в алматинском хостеле. Ему было всего 20 лет и он так мечтал хорошо зарабатывать, поэтому отправился в южную столицу и выбрал недорогое жилье.

Обещал родным, что несколько дней приедет домой. Вместо счастливой встречи сегодня — горькие слёзы матери по погибшему сыну.

Баян Садырбаева, мать погибшего Бейбарыса Алдибека:

«В день трагедии мое сердце будто бы чувствовало, я утром проснулась и хотела ему позвонить. У меня еще аппетита в тот день не было. За два дня до происшествия я ему позвонила по видеозвонку, он попросил у меня денег. После я уточнила у него, когда он вернется, обещал вернутся через несколько дней. Когда он уезжал в Алматы, я ему говорила: «останься!» Но, мой сын хотел нам финансово помогать, говорил «вы живете на одну пенсию, я хочу вам помогать, нам еще нужны деньги на ремонт». Мне не нужен этот миллион тенге, который предоставили как компенсацию за смерть моего ребенка. Мне нужен мой сын. Почему никто не контролирует нормы пожарной безопасности?».

По факту трагедии зарегистрировано уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».Родные погибшего требуют справедливого расследования и строгого наказания для всех причастных к трагедии.

Иса Налибеков, родственник погибшего Бейбарыса Алдибека:

«Ему было всего 20 лет, а он погиб. Как такое могло случиться? Пусть все виновные понесут наказание. Этой трагедии не было бы, если бы люди сдавали квартиры дешевле. Все погибшие — молодые. Это что такое? Пусть понесут наказание все те, кто виновен в этой страшной беде».

«Алматы Хостел», по данным МЧС, был переоборудован под жилье полтора месяца назад. По предварительным данным спасателей, очаг пожара находился в коридоре подвального помещения. Говорят, что дверь комнаты погибших была «заблокирована» матрасами.

«Мы хостел нашли в интернете, потому что он был дешевым. Прибыли в Алматы 1,5 месяца назад. Мы сюда приезжали переночевать — на работу рано утром уходили и приезжали поздно ночью. За три часа до трагедии, он проводил меня в Шымкент. Мне сообщили о трагедии родители Бейбарыса. Я не поверил, был шокирован. Мы жили в 16-й комнате, она находилась в подвале. Перед дверью нашей комнаты было много матрасов, видимо один из них загорелся, и Бейбарыс не смог скорее всего выйти оттуда. Почему этот матрас там стоял, мы не знаем, наверное хозяин принес. За проживание мы платили 25 тысяч в месяц, в одной комнате жили 10 человек»,- говорит друг погибшего Бейбарыса Алдибека.

Трагедия в алматинском хостеле произошла в ночь на 30 ноября. В общей сложности в бюджетной гостинице проживали 72 постояльца. Выбраться из горящего помещения смогли 59 человек. Шансов спастись у 13 человек во время пожара практически не было. Как рассказал министр по чрезвычайным ситуациям, выбраться из горящего помещения мешали узкие коридоры, густой дым и тлеющие матрасы. Среди погибших девять казахстанцев, двое россиян и двое граждан Узбекистана. Выяснилось, что хостел работал незаконно. Сейчас полицейские разыскивают его владельцев.