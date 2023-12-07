Хостелы в Казахстане не соблюдают правила пожарной безопасности.

Проверять их начали спасатели. В некоторых бюджетных местах размещения людей были закрыты эвакуационные выходы, в других не было огнетушителей. Некоторые располагаются с нарушениями норм поселения. Правда, никакого наказания владельцы хостелов за эти нарушения не понесут.

В Казахстане начали проверять хостелы. Правда, с предварительного уведомления предпринимателей. Акцию запустили в министерстве по чрезвычайным ситуациям после трагедии в одном из хостелов Алматы. Спасатели отмечают, нарушений выявлено немало.

Бюджетный бизнес часто размещается в жилых домах, подвалах и чердаках вопреки нормам поселения жильцов. В некоторых хостелах нашли оголенную электроповодку, в других была неисправна автоматическая пожарная сигнализация и не было огнетушителей.

«Перепланировка помещения с целью заселения максимального количества постояльцев, нарушения электротехнического характера. Наиболее часто встречающееся это загромождение эвакуационных выходов», — говорит Жанна Дауренбекова, официальный представитель МЧС РК.

Несмотря на выявленные нарушения, штрафовать владельцев хостелов спасатели не могут. В стране все еще действует запрет на проверку малого и среднего бизнеса. Инициировать ее могут только после жалоб постояльцев. Между тем в хостелах зачастую проживают не только туристы, но и студенты, которым не хватило мест в общежитиях. 170 хостелов и гостиниц имеют договоры с министерством о размещении у себя студентов. Общественники говорят, Казахстан не Катай, с нашим количеством студентов их вполне реально обеспечить крышей над головой на время обучения.

«Если государство не может обеспечить студентов общежитиями, я думаю об этом должны позаботиться бизнесмены. Можно дать им землю, разрешение, места, субсидии на то чтобы строили общежития, потому что человек хочет получать знания , платит нереальные деньги, квартиры дорого стоят а общаг практически нет», — говорит Ахат Нурлыбаев, депутат маслихата Шымкента.

Всего же казахстанским студентам не хватает около 19 тысяч койко-мест в общежитиях. Напомню, пожар в алматинском хостеле унес жизни 13 человек, четверо из которых иностранцы. Арендатора задержали, он сейчас находится в изоляторе.