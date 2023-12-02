Числившийся погибшим при пожаре в алматинском хостеле парень объявился в Туркестанской области

Уроженец Туркестанской области, который числился мертвым при пожаре в алматинском хостеле, оказался живым, передает OTYRAR.

Об этом сообщил заместитель акима села Дербысек Сарыагашского района.

Амирали Рамазану Батыралиулы 20 лет, парень обучается в одном из медресе Шымкента. В южную столицу он переехал в целях заработка. Выбрал недорогое жилье и остановился в мини-гостинице.

За несколько дней до трагедии, молодой человек вернулся в Сарыагашский район. Родители попросили его вернуться в село, чтобы вместе пройти обследование в Ташкенте. На данный момент Рамазан находится дома вместе с родителями.

«Поздравляю с днем рождения. Теперь будешь отмечать день рождения два раза в год. О тебе сейчас не только одно село, а вся республика шумит. Говорят, что его учителя звонили, мол он не приходит не занятия. Действительно, ты оказывается родился в рубашке. Кто знает, что случилось бы если бы ты остался в этой гостинице»,- говорит Рамазану заместитель акима села Дербысек.

Вчера в Казыгуртском районе Туркестанской области похоронили Бейбарыса Алдибека. Ему было всего 20 лет. Парень погиб в алматинском хостеле, где в ночь на 30 ноября произошел пожар. Он отправился в южную столицу, чтобы заработать деньги и помогать финансово своим глухонемым родителям.Обещал родным, что несколько дней приедет домой. Однако, вместо счастливой встречи — горькие слёзы матери по погибшему сыну.

О трагедия в алматинском хостеле стало известно 30 ноября. В общей сложности в бюджетной гостинице проживали 72 постояльца. Выбраться из горящего помещения смогли 59 человек. Шансов спастись у 13 человек во время пожара практически не было.

Как рассказал министр по чрезвычайным ситуациям, выбраться из горящего помещения мешали узкие коридоры, густой дым и тлеющие матрасы. Среди погибших девять казахстанцев, двое россиян и двое граждан Узбекистана. Выяснилось, что хостел работал незаконно.