Среди погибших при пожаре в хостеле студент из Шымкента

Список погибших обнародовал депутат Нартай Аралбайулы, передает OTYRAR.

Напомним сегодня стало известно о возгорании в одном из хостелов Алматы, по улице Ади Шарипова. Погибло 13 человек.

30 ноября в 05:33 поступило сообщение о пожаре по ул. Ади Шарипова. На момент прибытия пожарных горело подвальное помещение трехэтажного жилого дома, где 1 этаж и подвальное помещение переоборудовано под хостел.

Общая площадь пожара предварительно составляет 25 кв.м. Пожар ликвидирован в 06:22.

Глава государства выразил свои соболезнования и заявил, что виновные будут наказаны. Аким Алматы поручил выделить семьям погибших по 1 млн тенге.

Редакция OTYRAR приносит родным и близким погибших при пожаре искренние соболезнования.