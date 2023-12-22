Годовалый малыш упал в уличный туалет в Туркестанской области

Годовалый малыш упал в уличный туалет, его спас 10-летний брат, передает OTYRAR.
Инцидент произошел в Казыгуртском районе Туркестанской области. Отсутствие мальчика вовремя заметила мама.
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Счет шел на минуты и промедление было невозможно. Вызволить малыша из глубокой зловонной ямы, родители решили с помощью 10-летнего сына.
К его талии привязали крепкую веревку и опустили в септик, а затем подняли двоих детей из выгребной ямы.
Ученика четвертого класса за героизм наградили благодарственным письмом от областного департамента по чрезвычайным ситуациям.
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