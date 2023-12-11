Как устраняют последствия аварии на теплосети в микрорайоне Туран-1

Четыре бригады устраняют проблему: меняют прогнившие трубы теплотрассы в микрорайоне Туран-1.

Чтобы возобновить подачу тепла, «Куат Жылу Орталык 3» за свой счет отремонтировали 500 метров теплотрассы. Всё это время жители 11-ти многоэтажек, среди которых многодетные семьи и люди с инвалидностью, вынуждены были спасаться от холода электрическими обогревателями.

Нурбек Орынбаев, заместитель директора ГКП «Куат жылу Орталык3»:

«Сегодня котел в микрорайоне Туран-1 обеспечивает теплом 11 домов. 5 декабря здесь был порыв и во время выявления проблем мы заметили, что трубы пришли в негодность. Совместно с акиматом Каратауского района оперативно создали 4 бригады работали 48 часов и отремонтировали все. 7 декабря работы завершились. В 2018 году, когда строили этот дом подрядчик «Отау Строй» они взяли на свой баланс теплотрассу и дали гарантию на 5 лет. После того как гарантия истекла, появилась эта проблема. За 6 лет все трубы пришли в негодность на 100%».

Представители акимата оценили ущерб в 10 миллионов тенге и в некачественной работе обвинили подрядчика. Как выяснилось, местные жители сливали в канализацию воду из батарей. Это стало дополнительной причиной нехватки тепла во многих домах. Специалисты также рассказали, что 27 многоэтажек в микрорайоне Туран-1 отапливаются от отдельного котла. По этой причине, утверждают: весь дом может остаться без тепла из-за неисправности одной трубы.

Азамат Парманов, заместитель акима Карагауского района г. Шымкента:

«5 декабря в микрорайоне Туран-1 выяснилось, что часть теплотрассы полностью сгнила. Летом во время подготовки к отопительному сезону КуатЖылу Орталык проверял данный район и не нашел и никаких повреждений. После выявления проблемы, сотрудники КуатЖылу Орталык заменили трубы за два дня. Тепло во все 11 многоэтажек уже подали. На данный момент ведутся работы по регулированию и приводят все окончательно в порядок».

К слову, в мкр Туран теплотрассу длиной полтора километра проложили 6 лет назад. Срок её службы рассчитан на 15 лет. Подрядчик с обвинениями в свой адрес не согласен. И даже готов судиться. В компании говорят, в таких работах все делается строго по проекту. Объект был сдан по правилам и принят комиссией.