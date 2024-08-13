К предстоящему отопительному сезону готовятся в Шымкенте, передает 24KZ.

На сегодня в городе изношено 37% теплосетей. Состояние инфраструктуры становится причиной аварийных ситуаций. Об этом рассказали в городском управлении энергетики. В прошлом отопительном сезоне произошло 6 прорывов, два из них – на магистральных трубопроводах, а остальные – на внутриквартальных. Прорывы привели к временным отключениям тепла в жилых домах.

«В настоящее время целые тепловые сети испытываются гидравлическим давлением. Обнаружено 136 дефектов. Из них 14 – повреждения магистральных теплосетей, 122 – повреждения внутренних обмоток теплотрасс. На данный момент устранено 90 дефектов. Работа продолжается», — говорит Ерболат Мамырхан главный специалист отдела управления энергетики и развития инфраструктуры г. Шымкента.

Для предотвращения подобных ситуаций в этом году выделили 2 млрд-да 400 млн-ов тенге на ремонт. И хотя этих средств недостаточно для полного обновления теплосетей, главный специалист управления Ерболат Мамырхан считает, что принятые меры помогут снизить риск аварий.