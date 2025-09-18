На проблему с «душком» пожаловались жители мкр Туран акиму Шымкента

Канализация стала проблемой для жителей мкр Туран. Почти 3 тысячи домов там до сих пор не подключены к центральной канализации.

Во дворах у местных жителей самодельные септики, за очистку которых приходится ежемесячно отдавать до 30 тысяч тенге. Уже несколько лет люди поднимают эту проблему, но результата нет. Сегодня турановцы решили обратиться к городскому акиму лично.

Абдрахман Кузеров, житель г. Шымкента: «Каждый год обещают, но дело не двигается. А мы страдаем. Это и неприятный запах и насекомые! У каждого во дворе септик и все сталкиваются с этой проблемой. Обещали сделать канализацию, дороги перерыли и все на этом. Ходим в грязи, а канализации нет».

В акимате говорят, о проблеме знают давно. По словам главы города, еще на этапе проектирования были допущены ошибки.

Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента: «При проектировании допустили ошибки. Где-то улицы оказались не учтены, тупиковые дороги остались без подключения. Компании не довели работу до конца, часть обанкротились. Никто это не проконтролировал. Подобные проблемы, к сожалению, встречаются в разных районах города».

В управлении энергетики и развития инфраструктуры уверяют: затянувшийся «долгострой» вот-вот завершится. Работы должны были сдать еще в 2022 году, но подрядчики не справились. Теперь вопрос обещают закрыть при поддержке спонсоров.

Рзабек Мендикулов, руководитель управления энергетики и развития инфраструктуры г. Шымкента: «По канализации в микрорайоне Туран — это у нас уже “долгострой”. Сдать объект должны были ещё в 2022 году. Но в течение ближайшего месяца мы завершим работы».

Турановцы признаются: они устали от бесконечных обещаний и надеются, что до начала зимы их подключат к городской канализационной системе.