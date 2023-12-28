Каким будет ЛРТ в Шымкенте, рассказали в акимате города

Сегодня в акимате Шымкента обсуждали генеральный план развития города. Один из ключевых моментов — запуск альтернативного пассажирского транспорта.

ЛРТ не как в Астане.

Местные власти планируют запустить легкорельсовой транспорт в виде скоростного трамвая. В акимате даже предоставили примерные фотографии. Вот такие машины будут разъезжать по улицам южного мегаполиса не позднее 2035 года.

Для этого необходимо провести инфраструктуру, подготовить дорожное полотно, работы много, говорят специалисты. Тем не менее городу- миллионнику с динамично растущим населением нужна альтернатива автобусам. Конкретные сроки запуска еще не озвучили, сейчас специалисты изучают вопрос.

«На сегодняшний день самым выгодным видом ЛРТ для нас является трамвай, но это в будущем. Не обязательно как в Астане. Эти трамваи, скорее всего, будут ездить по центру дорожного полотна. То есть мы уже сейчас должны для этого все подготовить, чтобы потом завтра было удобно положить рельсы. Это мировая практика. Мы уже сейчас должны обозначить линии», — говорит Нурбол Жунусбеков, руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

Строить будут третью кольцевую.

Также говорили, что город необходимо окольцевать тремя трассами. Работы по первой и второй уже ведутся. К 2030 году по плану начнется строительство третьей.

«Сейчас поэтапно ведется строительство первой и второй. Третья кольцевая будет к 2030 году, это будет, где село Актас в сторону Шубара. Пока наверное рано о ней говорить. Работать будем в рамках генерального плана развития»,— сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента.

Полицентричная модель развития.

На разработку генерального плана ушло 2 года. В планах местных властей — сделать Шымкент полицентричным. Для этого необходимо развивать транспортную систему, застраивать районы не только жильем, но и необходимым количеством социальных объектов. Так, чтобы жителям отдаленных населенных пунктов не было нужды проезжать целый город в поисках школы или больницы. Работа в этом направлении началась еще с прошлого года.

Например, в мегаполисе ведется строительство 12 комфортных школ, и, справедливости ради стоит заметить, что практически все они находятся не в центре. Город будет расти в сторону района Шымкент сити. Там уже построили Конгресс- холл, в работе строительство огромного парка с территорией в 45 гектаров. В планах строительство больниц и медицинских центров.

Шымкент станет разнообразным, но с единым дизайн-кодом.

По словам руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нурбола Жунусбекова, в городе разрабатывают единый дизайн-код. А это значит, что архитектурный облик города будет меняться. Все дома и постройки будут плавно дополнять друг-друга, составляя единый цветовой ансамбль.

«Да, мы сейчас работаем над дизайн-кодом, пока только 11 улиц. Сейчас у нас как, у всех строителей разный фасад, кто-то делает травертин, кто-то из алюкобонда, мы утвердим определённые стилистические решения, цветовую гамму и фасад, и они будут строить уже по плану. Постепенно у каждого района будет своя стилистика», — говорил Нурбол Жунусбеков, руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города в интервью телеканалу OTYRAR пару месяцев назад.

«По генеральному плану все 5 районов будут отличаться по своей цветовой гамме. Мы изучили 11 улиц, это 62 км», — говорит Ерулан Кокен, представитель ТОО «АТС Град».

Старый город -наша изюминка.

К слову, превращать Шымкент в сплошной стеклянный даунтаун не будут. Наоборот местные власти хотят сохранить изюминку старого города. Каждый район будет отличаться архитектурой и образом жизни.

«Если делить на 3 части: административная часть, спальные районы и старый город, мы не будем все застраивать высотками. В старом городе даже новые здания будут строить в такой древней стилистике. Будет старый город и такая переходная часть к административному центру», — говорит Нурбол Жунусбеков.

Также напомню, ранее говорилось о модернизации старых домов. В планах у местных властей в следующем году, если позволит местный бюджет и выделят дополнительно средства из республики, обновить фасад 83 домов. Также огромные планы по строительству жилья. До 2035 года в рамках генплана Шымкента здесь должны построить 31 млн квадратных метров жилья. Такие темпы строительства требует растущая численность населения. Например, по грубым подсчетам, уже через 11 лет нас будет не менее 1 млн 800 тысяч горожан.