Кто будет платить за воду больше?: 4-х уровненный тариф введут в Казахстане

Казахстанцы будут платить за воду по разным тарифам.

Уже со следующего года в стране введут четырехуровневый тариф по принципу «чем больше потребляешь — тем больше платишь». На первом уровне тариф будет минимальным, на четвертом максимальным.

По словам экспертов, такая практика тарификации используется во всем мире. На рядовых потребителей новый метод исчисления тарифов сильно не повлияет. Он коснется только тех, кто потребляет сверхнормы: заполняют водой большие бассейны, орошают свои сельхозугодья, дачные участки или поливают газон.

«Кто почувствует изменения тарифов это 4-3 группы, которые используют воду не по назначению. Вопрос воды в целом актуален для Казахстана у нас имеется дефицит водных ресурсов и главой государства была поставлена задача, экономии водных ресурсов», — говорит Асхат Жапсарбай, международный эксперт по тарифам.

Новые тарифы, говорят эксперты, позволят повысить культуру потребления коммунальных ресурсов, а дополнительно полученный доход направят на решение проблем в сфере ЖКХ: капитальный ремонт, инвестпрограммы, обеспечение водой районы которые остались вне системы водоснабжения).

«Это может быть связано с увеличением ремонтных работ или повышением заработных плат работникам сфер водоснабжения и водоотведения. Это должно положительно отразиться на качестве и надежности услуг. В целом средний чек на услугу водоснабжения составляет 1002 тенге при введении данных норм увеличения платежа возможно на 500-800 тенге», — говорит Тимур Косымбаев, заместитель председателя комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

Также, как рассказали в комитете по регулированию естественных монополий, в рамках реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции», направленной на модернизацию коммунальной инфраструктуры, планируется увеличение тарифа на 10-20%.