Для потребителей микрорайонов Тогыс, Айнатас, Жыланбузган, Маятас Шымкента снижены тарифы на услуги водоснабжения.

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Шымкент проведены анализы по исполнению утвержденной тарифной сметы ГКП «Управление водопровода и канализации» на услуги водоснабжения.

По итогам анализа, выявлено неисполнение статей затрат утвержденной тарифной сметы более чем на 5 % и сумма необоснованного дохода с учетом базовой ставки Национального банка РК составила 18 239 300 тенге.

В связи с чем, Департаментом для потребителей ГКП «Управление водопровода и канализации», расположенных в населенных пунктах Тогыс, Айнатас, Жыланбузган, Маятас утверждены временные компенсирующие тарифы на услуги подачи воды по распределительным сетям в размере 39,03 тенге/м3 (средний) без НДС со снижением на 29,75 тенге или на 43,25 % от действующего тарифа (действующий средний тариф 68,78 тенге/м3 ), в том числе по группам потребителей:

для населения и теплоснабжающих предприятий в размере – 38,40 тенге/м3;

для бюджетных организаций и прочих потребителей в размере – 45,22 тенге/м3.

Период действия сниженного тарифа с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года.