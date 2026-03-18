Как «умные» системы следят за водой в городе

В Казахстане реализуется Национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов. В его рамках планируется значительно обновить инженерную инфраструктуру, построить новые комплексы канализационно-очистных сооружений, оцифровать и автоматизировать системы водоснабжения и водоотведения.

Центральная диспетчерская служба — это сердце предприятия. Сюда стекается вся необходимая информация о количестве подаваемой в город воды, давлении на сетях, объемах ценного ресурса в специальных резервуарах-накопителях. Большинством процессов, инженеры-диспетчеры могут управлять дистанционно. Это результаты внедрения автоматизации и цифровизации в систему водоснабжения города.

«Автоматизацию и цифровизацию производственных процессов мы начали поэтапно внедрять с начала 2000-х годов. Сегодня мы дистанционно можем регулировать давление на сетях водоснабжения, управлять магистральными задвижками, вести контроль наполнения резервуаров накопителей, проводить другую важную работу. Все это позволило значительно снизить количество аварийных случаев и в целом повысить качество предоставляемых услуг»,— говорит Арман Болатбеков руководитель ЦДС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг».

Благодаря географической-информационной системе, специалисты ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» создали гидравлическую модель города. Она позволяет контролировать давление на сетях, собирать данные для аналитической работы и контролировать другие производственные процессы.

Кстати, показатели давления на ключевых точках Шымкента, отражаются на главном мониторе ЦДС — диспетчеры, в случае перепадов давления, могут принимать оперативные меры для предотвращения аварии. Благодаря гидравлическому моделированию, удалось значительно снизить аварийность и затраты на ремонты, сократить потери воды. А еще в работе диспетчерской службы активно используется GPS — датчики.

«Моя задача вести контроль передвижения аварийных бригад, обходчиков и спецтехники посредством GPS — датчиков. Все передвижения отражаются на мониторе и мы всегда знаем, кто где находится. На каком этапе аварийно-восстановительные работы. Кроме того, с мест, где проводится АВР ведется видеотрансляция», поясняет диспетчер Нуржау Айтпаев.

Сегодня в абонентской базе ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» — 273 тысячи потребителей, при населении города в 1 миллион 250 тысяч жителей. Кроме того, обслуживается 10 тысяч социальных и коммерческих объектов.

В рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, планируется полностью охватить сети водоснабжения системой SCADA.