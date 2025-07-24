Как развивается Туркестанская область?

Устойчивый рост страны невозможен без равномерного развития всех её территорий, а не только крупных мегаполисов. Туркестанская область — яркий пример системного подхода к региональному развитию: масштабная реконструкция города, активное развитие туризма, транспортной и социальной инфраструктуры, инвестиции в сельское хозяйство и переработку.

Поддержка региональной экономики сегодня включает целый комплекс мер: от грантов и микрокредитов до снижения административных барьеров. Приоритет отдается развитию малого и среднего бизнеса, фермерства, локального производства. Важным инструментом выступают индустриальные зоны, технопарки, поддержка стартапов и привлечение инвестиций.

Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCE: «В Туркестане потенциал очень хороший и сам рост именно экономики в области, там положительная динамика. Почему хороший рост? Основная причина — это там более молодое население, высокая рождаемость, положительная динамика демографии. Это говорит о том, что именно там меньше проблем обеспеченности трудовыми ресурсами, то есть, когда высокая положительная демография, демографическая ситуация, соответственно, это для бизнеса, для расширения бизнеса, всегда проблема, особенно в сельских регионах, особенно, это проблема на севере, на западе, не хватает рабочих рук. В Туркестанской области проживает основная часть населения сельской области, около 60−70 процентов на сельскую местность находится. И, соответственно, с учетом положительной динамики, экономика более эффективно развивается».

Поэтому Туркестанская область становится всё более привлекательной для инвесторов — сочетание демографического роста, доступных трудовых ресурсов и господдержки создаёт благоприятные условия для вложений в аграрный сектор, переработку и предпринимательство.

Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCE: «Я думаю, в Туркестанской области почему еще легче и больше инвестиций будет проходить? Потому что у них плотность населения выше, а там где плотность населения выше и, соответственно, легче развивать малый, средний бизнес, высокая покупательская способность будет в плане того, что за счет конкурентной среды и больше клиентской среды в бизнесе.

Я думаю, тем более последние годы, динамика положительная, идут инвестиции за счет поддержки сельского хозяйства от государства. Последние годы, например, если сравнивать 22, 23, 24 года, с каждым годом существенно увеличивается именно выдача субсидий, также льготных займов через сельскохозяйственные корпорации, компании государственные, через аграрную кредитную корпорацию, через другие, именно господдержки. Это говорит о том, что в сельское хозяйство вливаются существенные средства и повышается деловая активность.

Особенно, тоже касается на юге, потому что климатические условия позволяют, можно до глубокой осени даже несколько урожаев получать, это лучше для инвестиций и, учитывая то, что рабочих достаточно, я думаю не такая проблема, как у северных регионов, соответственно, я думаю, со временем, с каждым годом, будет увеличиваться потенциал и увеличится количество инвесторов, которые будут инвестировать в сельскохозяйственные отрасли Туркестанской области».

Инициатива развития регионов открывает новые горизонты для устойчивого роста и повышения качества жизни. Эксперты говорят, особое внимание требуется эффективности сельхозпроизводства — переходу от мелкотоварного к крупноформатному, автоматизированному, конкурентоспособному бизнесу.

Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCE: «В основном, у нас, не только Туркестан, по всему Казахстану, мелкотоварное сельскохозяйственное производство. Оно крайне неэффективно: низкая рентабельность и не всегда они могут даже простые, те же льготные, займы, которые берут с низким процентом, не всегда могут вернуть, обслуживать эти долги, потому что низкотоварное производство — это всегда, де-факто, оно убыточно.

Необходимо повышать их эффективность, автоматизацию, поддерживать те же средне-крупно товарные фермы. Тогда, я думаю, куда больше инвестиций будет. Кстати, сейчас, в принципе, хорошо это развивается. Крупные, средние аграрные компании, холдинги, они, в принципе, вышли на хорошую прибыль. То есть, это подогревает, наоборот, позволяет, те, которые раньше никогда не занимались сельским хозяйством, которые, в основном, в крупных городах, там в промышленности либо переработке, они начали уже заинтересованно инвестировать в сельское хозяйство, то есть новую нишу осваивать и видеть в этом потенциал.

Я думаю, даже в прошлом году, по итогам 24 года рост отраслей сельского хозяйства показал, там статистика официальная была, 13−14%, хотя в целом по отраслям где-то 4−5%, т.е. 2-, 3-кратные показали темпы роста, чем другие отрасли, отрасли экономики, соответственно это говорит о том, что сельское хозяйство очень, многие заинтересованы бизнесмены и есть потенциал, и плюс это за счет поддержки от государства больше триллиона средств выделили на сельское хозяйство, аграрные отрасли — это тоже повлияло на скачок роста отраслей сельского хозяйства».

Снижение регионального неравенства — ещё одна важная цель. Долгое время в Казахстане сохранялся дисбаланс между развитыми и отстающими регионами, особенно в южных и западных областях. Жителям сёл часто не хватало доступа к качественной медицине, образованию, дорогам, связи. Задача — обеспечить равные возможности вне зависимости от места проживания.

На местах реализуются масштабные программы по ремонту и строительству дорог, мостов, объектов водоснабжения, канализации, газификации, расширению доступа к интернету и сотовой связи в сельской местности. Так, проект «Ауыл – Ел бесігі» стал важным шагом к развитию сёл: в этом году он охватил 142 населённых пункта Туркестанской области, где реализуют 140 проектов на сумму почти 22 миллиарда тенге. За счёт этих средств капитально отремонтируют семь школ и одну спортшколу, построят 17 спортивных объектов и 10 учреждений культуры. Кроме того, проведут капитальный ремонт двух водо-питьевых объектов и построят семь линий электроснабжения.