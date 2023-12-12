Куда поехать на заработки? Топ вахтовых вакансий с зарплатой от миллиона

Исследование, проведенное экспертами HeadHunter с анализом более 13 тысяч вакансий вахтового формата с начала 2023 года, выявило интересные тенденции на рынке труда.

Сегодня вахтовая работа активно предлагается машинистам, инженерам, специалистам по фрезеровке и сварке, а также работникам, специализирующимся на сборке. Несмотря на то, что большинство вакансий вахтового формата приходится на категории специалистов в добыче сырья и производственного персонала, в перечне также присутствуют предложения для поваров, охранников, нянь, программистов, медицинских работников и даже продавцов.

Караганда и Атырау стали городами с самым большим количеством вахтовых предложений в 2023 году (10% и 8% от общего числа предложений).

Средняя зарплата вахтовиков заметно превышает среднюю по Казахстану и составляет 541 000 тенге. Этот феномен обусловлен, главным образом, высокооплачиваемыми предложениями работы за рубежом. Чаще всего такие предложения приходят из стран, таких как Англия, Нидерланды, Бельгия, Германия и Россия. Вот несколько из них:

• Сварщик с опытом работы 1–3 года в Бельгию. Оклад от 1 300 000 до 1 700 000 ₸ на руки.

• Инженер АСУТП с опытом работы 1–3 года в Мурманск. Оклад от 1 500 000 до 2 000 000 ₸ на руки.

• Сварщик на полуавтомат с опытом работы 1–3 года в Германию. Оклад от 1 000 000 до 1 500 000 ₸ на руки.

• Монтажник технологических труб с опытом работы 3-6 лет в Нидерланды. Оклад от 1 300 000 до 1 500 000 ₸ на руки.

• Сборщик урожая в Англии без опыта работы. Оклад от 1 000 000 до 1 500 000 ₸ на руки.

Вахтовая работа предоставляет множество возможностей для специалистов разных профессиональных сфер. С высокими заработными платами и разнообразием вариантов работы за рубежом, это может быть привлекательной опцией для тех, кто ищет новые профессиональные горизонты и готов к работе в других странах.