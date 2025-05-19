Зумеры диктуют ритм — гибкий график в моде

Утром — тренажёрный зал, днем — работа, вечером — время с семьёй. Всё больше казахстанцев отказываются от классического work-life balance в пользу гибкого подхода — work-life blend, где работа и личная жизнь органично переплетаются.

Спорт, дела, рабочие задачи, визит к врачу или звонок клиенту — всё это становится частью ритма дня. По данным опроса HeadHunter Центральная Азия, 70% из более 500 участников считают гибкость важной. С этим согласны даже те, кто раньше придерживался строгого баланса.

Мухамед Багдатулы, менеджер по маркетингу и PR HEADHUNTER Центральная Азия: «В этом случае, главное результат работы, и это не зависит от того сидел человек в офисе или нет. Это такие тренды нашего времени, когда люди хотят и работать и выполнять какие-то личные задачи. Сейчас такой формат работы подходит для людей, которые работают во фрилансе, у которых свободный график или же работа позволяет взять ноутбук и работать где угодно».

Эксперты отмечают: идея совмещения работы и личной жизни не нова, но сегодня она становится всё более популярной. Особенно её подхватили представители цифровых профессий и фриланса. Однако в традиционных сферах — медицине, образовании, промышленности такой формат пока сложно реализуем.

Александра Молчановская, эксперт рынка труда: «Зумеры сейчас набирают обороты и их доля увеличивается в трудовых ресурсах, а они более в цифровой среде, они более смотрят и воспринимают быстро информацию. По мне так это раньше было, просто сейчас мы чаще об этом говорим, но безусловно, есть тренд на гибкий график».

Психологи подчёркивают — универсального рецепта нет. Одни люди предпочитают чёткое разделение и стабильность, другие гибкость и свободу выбора.

Концепция work-life blend особенно эффективна для тех, кто стремится к гармонии между работой и личным временем. Родители, фрилансеры, специалисты с гибким графиком, а также те, кто выстраивает полезные привычки — спорт, хобби, обучение, находят в этом подходе комфортные условия для жизни.