Куклы тоже могут фестивалить

13 октября состоялось невероятно важное событие: в Шымкенте стартовал Международный фестиваль кукольных театров Puppetlend, очень кстати приуроченный к 40-летнему юбилею нашего театра кукол.

А фестиваль оказался поистине международным: в нем участвовали не только театры Казахстана (Астаны, Актобе, Мангыстау, Костаная, Караганды, Жезказгана), но и дальнего и ближнего зарубежья – из Гонконга, Израиля, Чехии, Польши, Ирана, Перу, Турции, Эстонии, Армении, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и России.

Это первая такая обширно-географическая акция на шымкентской земле, поэтому присутствующие на открытии ожидали нечто грандиозное и феерическое. Но, видимо, «небесная канцелярия» на дух не переваривает совпадение числа «13» с пятницей, когда и открывался кукольный съезд. На Шымкент и открытую сцену Арбата, в частности, сверху была спущена отвратительная погода с резким похолоданием и порывистым ветром. Так что, гостям и хозяевам пришлось прилично померзнуть. Тепло, пожалуй, было только аниматорам, дефилирующим в огромных меховых костюмах, стилизованных под зверей.

Компенсация гостеприимством

Однако помпезное торжественное открытие – это не самый важный момент для столь масштабного мероприятия. Главное стало происходить в последующие пять дней. Гости-кукольники по четыре раза в день показывали свои спектакли на двух театральных площадках: в Шымкентском городском театре кукол и юного зрителя и Театре сатиры и юмора. То есть они приехали к нам с вполне конкретной целью – подарить свое творчество новым зрителям, показать свои работы коллегам по кукольному цеху, поделиться опытом и поднабраться его у других.

А наш зритель, как всегда, был отзывчив и благодарен. Нельзя сказать, чтобы шымкентцы дорвались до неведомого им творчества, все-таки наш кукольный театр существует уже четыре десятка лет и постоянно балует нас новыми спектаклями со свежими режиссерскими находками. Но приезжие артисты все равно показали что-то новенькое, кроме привычных нам тростевых, планшетных кукол и игрового театра. В рамках фестиваля были показаны разнообразные жанры кукольного искусства: уличный, теневой, пальчиковый, электронный и театр марионеток. К примеру, кукольная труппа музыкально-драматического театра из Жезказгана вообще показала жанровую новинку – премьеру анимационного спектакля «Аксак кулан».

Понятно, что хотелось бы посмотреть все спектакли без исключения, но это, само собой, выше нормальных человеческих сил. Выбрать что-то конкретное мне тоже не удалось.

К сожалению, афишу с перечнем представлений и временем я не нашла даже в интернете. Пошла на первый попавшийся, им оказался театр кукол из Эстонии. Перед выступлением их директор вручил директору нашего театра подарки в честь юбилея, а затем извинился: на фестиваль они хотели привезти совсем другое, наверное, что-то инновационное. Но на таможне у них возникли какие-то формальные неприятности: ведущего актера через границу не пропустили. Поэтому, мол, мы покажем вам известную сказку «Красная Шапочка». Сказка была представлена с блеском, зрители – в основном взрослые – охотно смеялись, особенно над Волком, который вел себя порой неадекватно.

Хотя представление было рассчитано явно на детскую аудиторию, меня поразило дружелюбие нашей публики: все смотрели знакомую сказку, как в первый раз, никто не ушел, а по окончании зал содрогнулся от рукоплесканий. Видно было, что люди просто соскучились по яркому и веселому зрелищу – пусть наивному и бесхитростному, где добро всегда побеждает зло, а свет непременно воцарится над тьмой. Может, в этом и заключается магия кукол – возвращать нас в детство с его чистыми помыслами и страстной надеждой на счастье…

Лучшее – детям!

Теперь самое время поговорить о нашем кукольном театре, которому осенью стукнуло 40 лет. Кстати, сами актеры очень не любят, когда их театр называют кукольным. Этим, по их мнению, как бы принижается их самоотверженное служение искусству, словно их работа не воспринимается всерьез. Они предпочитают, чтобы их называли театром кукол, где на первом месте стоит гордое слово «театр». А наш и вообще с некоторого времени стал именоваться Театром кукол и юного зрителя, а если точнее, с тех пор, когда в репертуар вошли полноценные детские спектакли – и с куклами, и без них.

Но заглянем в историю: с чего все началось? А началось все в начале 80-х годов прошлого века, во времена, как говорят историки, самого махрового брежневского застоя. Однако, несмотря на застой, в нашей области началось интенсивное строительство инфраструктуры детского назначения. Инициатором этого благородного дела был первый секретарь обкома КПСС Асанбай Аскаров. С его отеческого благословения в Чимкенте были возведены и обустроены такие крупные и значимые объекты, как зоопарк, дендропарк, зона отдыха «Тулпар», детская железная дорога, а вкупе ко всему был открыт первый в области детский театр кукол.

Актеров-кукольников собирали по всей республике: учебных учреждений для их специальной подготовки у нас не было вообще. Но худо-бедно уже в августе 1983-го театр кукол был торжественно открыт, а уже через год состоялась премьера первого спектакля «Ку-ка-ре-ку» по пьесе Григория Ландау. Представление, говорят, прошло при полном аншлаге, что неудивительно: театр кукол был абсолютно новым явлением на культурном горизонте города и области. Первым директором новоявленного театра стал Николай Мустакиди, а главным режиссером-постановщиком – Бекболат Парманов.

Уже через пять лет после открытия молодой театр отправился в столицу Казахстана Алма-Ату с отчетными гастролями. А в 1989 году в Чимкенте прошел фестиваль театров кукол. В нем приняли участие театры из России, Болгарии, республик Средней Азии, Прибалтики и Чехословакии (сейчас это два отдельных государства – Чехия и Словакия). Так что, 34 года назад уже был сделан тот основательный профессиональный задел, который позволил сейчас вывести театр на высокий международный уровень и на равных принимать и удивлять своих коллег со всего мира.

Надо сказать, нынешнее историческое здание, что в парке «Кен баба», досталось театру не сразу, раньше он ютился по случайным неприспособленным помещениям. Но тот факт, что они оказались именно здесь, в бывшем Храме Николая Спасителя (иначе Никольского собора), – это отнюдь не случайность, а как говорится, веление Божие…

Бытует такая история, похожая на легенду. Мол, после революции всех священнослужителей довольно жестко попросили очистить помещение, а те, в свою очередь, поставили условие. Мы, говорят, покинем сей храм без сопротивления, но вы дайте слово, что под сенью святой обители будут звучать детские голоса. То есть передайте церковное строение на нужды детских учреждений – и мы уйдем с миром.

Конечно, вряд ли чиновники из Совета народных депутатов пошли на поводу у иерархов, убоявшись Бога, но пожелание их вольно или невольно выполнили в точности. Сначала под сводами храма расположился первый в городе Дворец пионеров, а позже – театр кукол. Даже бывший Соборный сад вокруг храма стал называться Детским парком. В общем, святейшее пожелание новая власть соблюла со всей революционной честностью.

Волшебный мир за ширмой

Будет очень большой ошибкой считать, что в театр кукол идут только те актеры, у которых не сложилась артистическая карьера в театре «серьезном», драматическом. Это не правда. Это особый мир, к которому можно прикипеть душой с неистовой силой и отдать всю жизнь без остатка. На эту тему я поговорила со своей бывшей коллегой по музыкальной школе Мартой Ташеновой (Царство ей Небесное!), которая одно время была директором театра кукол.

«Знаешь, это одержимые люди, фанатично преданные своему делу. Своих кукол они порой воспринимают как живых людей, даже разговаривают с ними. Это не «заскок». Они сами вдыхают жизнь в неодушевленную материю и благодаря своему же искусству куклы словно обретают реальную жизнь. Однажды слышала после спектакля, как одна актриса приговаривала что-то вроде того: «Ну, сегодня ты, моя красавица, так чудесно работала!» И крепко куклу поцеловала…»

Быть актером-кукольником – это тяжелый и очень специфичный труд. Не каждый драматический артист сможет с этим справиться без многолетней тренировки. Был случай, когда актер драматического театра, ушедший оттуда из-за трений с начальством, решил попробовать себя в театре кукол. И что же? Через месяц попросил пощады. И руки, говорит, у него затекают, и двигаться с куклой надо синхронно, и говорить за нее убедительно, а в течение спектакля играть сразу несколько ролей. В общем, не выдержал и сбежал… Так что, театр кукол – это большой труд и серьезное искусство, неслучайно, что многие актеры работают в театре десятки лет и даже не помышляют об ином поприще. Другим словом, как «любовь», такую преданность не назовешь.

Кукольный театр Шымкента всегда пользовался большой популярностью у зрителей, даже в самые тяжелые 90-е годы его уютный камерный зал никогда не оставался пустым. То же самое и сейчас. По словам нынешнего директора Самата Алтая, жизнь театра предельно насыщена. В их репертуаре около 30 спектаклей – разнообразных и разножанровых. В прошлом году театр посетили 103 тысячи человек, а в этом – еще на порядок больше.

Радует и мобильность актерской труппы. Им мало, что их хорошо знают в городе, они хотят познакомить со своим искусством самые отдаленные уголки нашего региона, откуда до города не так просто добраться. «Поэтому мы не ждем, когда зритель придет в наш театр, а сами едем к нашему зрителю, – сказал директор. – Мы решили сделать подарок нашим детям: регулярно давать бесплатные представления на открытых площадках в микрорайонах «Бадам», «Бозарык», «Кайнарбулак», «Кызылжар», «Комешбулак» и других отдаленных районах Шымкента».

Что ж, кукольный театр когда-то и родился на площадях густонаселенных городов. Он всегда был доступным, понятным и близким. Наверное, в этом и кроется причина всенародной любви к нему.

Елена Летягина