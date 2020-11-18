Первый спектакль для взрослых «Можно попросить Нину?» был поставлен тюзовской труппой «Лейла и Меджнун».

В труппе театра кукол это первый спектакль для взрослых. Его ставили и репетировали 2 месяца.

Постановка «Можно попросить Нину?» создана по мотивам одноимённого рассказа Кира Булычева. Она рассказывает о событии 1972 года, когда взрослый человек Вадим Николаевич звонит своей знакомой, но ошибается не только номером, но и временем.

На другом конце провода 13-летняя девочка Нина. Она ждет домой маму, не снимает с окон затемнение, не включает свет, топит голландку и очень хочет кушать. Потому что у нее за окном — октябрь 1942 года.

Как поверить ей, что нет войны, что взрослый мужчина может быть не на фронте, а в холодильнике — курица, тунец и еще куча всего вкусного?

Показывать спектакль будут согласно репертуарного плана.

Анастасия Новикова