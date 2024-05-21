Коллекцию из 200 этнических кукол собрала женщина из Шымкента

Жительница Шымкента собрала коллекцию из двухсот этнических кукол.

Первую игрушку Паулина Бренер получила в подарок. И 20 лет назад даже не думала, что куклы так надолго поселятся в её квартире. Уникальные экземпляры привезены из разных уголков земли, передает 24KZ

В квартире Паулины Бренер царит настоящий кукольный мир. И правит им эта милая женщина. Здесь на полках более двухсот кукол. Они сделаны в различных техниках и стилях. Как будто настоящие и сейчас заговорят.

«Некоторые из них улыбаются, а некоторые сердитые. От них идёт энергетика добрая. Они сеют добро. Вот дети приходят сюда, даже капризные бывают, внуки моих знакомых, они сразу начинают улыбаться», — говорит Паулина Бренер, жительница г. Шымкента.

Пенсионерка коллекционером себя не считает. Говорит, для неё это увлекательный способ изучать историю и географию, культуру и кухню разных народов. Несмотря на свои 85 лет, она путешествует. И обязательно из каждой поездки привозит куклу. Коллекцию пополняют также знакомые и бывшие ученики Паулины Михайловны. Она обучала их русскому языку и литературе. Бок о бок на полке с русской красавицей в сарафане живёт утончённая француженка, тут же грациозная грузинка. Здесь и представители крупнейших стран мира всегда дружно уживаются. И как только на полке появляется новый экземпляр, женщина сразу ищет в интернете и в журналах о стране происхождения. Её интересует всё – история, традиции, кухня. Количество кукол и число этносов в коллекции Паулины Бренер постоянно увеличивается.

«Бесподобное ощущение, это не передать словами. Это столько кукол, в таких костюмах. Это такая работа кропотливая, для человека занимающегося этим, и который собирает эту коллекцию. Я восхищаюсь Паулиной Михайловной», — говорит Эльвира Нурмаханова, жительница г. Шымкента.

Увлеклась пенсионерка также сбором кофейных чашек. В зале стеллажи уже переполнены. Говорит, ее не пугает, что коллекция скоро станет огромной. Главное, она приносит ей радость. Паулина Бренер гордится тем, что в стране, где она живет, царит такое же взаимопонимание и дружба, как и у её кукол.