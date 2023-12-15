Лифт с людьми сорвался с 9 этажа в Шымкенте

В Казахстане участились случаи падения лифтов. Как выяснилось, проблема не только в изношенности подъемников, их обслуживанием зачастую занимаются компании не имеющие соответствующей квалификации. Мажилисмены считают, что контроль над безопасностью и состоянием лифтов необходимо вернуть профильному ведомству.

Настоящим чудом считают своё спасение жители одной из высоток Шымкента. В новом доме лифт с людьми сорвался с 9 этажа. Четверо из восьми пассажиров обратились за помощью к медикам. По их словам, этот случай далеко не первый в доме.

«Мы спускались с 6 этажа, на втором этаже лифт остановился. Все кнопки загорелись красным, ни одна не работала. Вдруг лифт поднялся на 9 этаж и упал в подвал просто. Я сильно ударился бедром при падении, было головокружение и тошнота», — говорит Нышанбек Кулсеитов, житель г. Шымкента.

А в Актау неисправный лифт насмерть придавил 34-летнего мужчину. Трагедия произошла в октябре в одном из магазинов. В момент падения кабины двое мужчин выгружали стеллажи, одного из них отбросило в сторону, второй оказался в шахте под рухнувшим подъемником.

Аварии, связанные с лифтами, в последние годы в стране стали происходить чаще. Оказалось, контроль за их эксплуатацией не так давно передали местным акиматам.

«Акиматы не справляются с этой работой ввиду отсутствия кадров и ввиду неквалифицированных специалистов. Это первая проблема. Вторая проблема кроется в том, что на рынке появились неаттестованные неквалифицированные лифтовые компании, которые проводят свою деятельность вразрез действующим нормативам. Выигрывают такие тендеры компании, условно говоря, с других городов, не имеющие техническую базу, не имеющие аттестата», — говорит Ержан Игибаев, президент ассоциации лифтовиков Казахстана.

Изучив проблему, депутаты предложили установить высокие стандарты безопасности для обслуживающих компаний. А также вернуть ведомственный контроль над состоянием подъемников. Сейчас в казахстанских многоэтажках действуют около 30 000 лифтов. Свыше 4 000 из них уже отработали свой срок и нуждаются в замене. Хуже всего обстоят дела в Павлодаре, Актобе и Уральске.

«Если лифты не будут под контролем, мы будем наблюдать постоянно эти аварии, поэтому нужны и сертификация лифтов и аккредитация самих компаний, а также подготовка специалистов, которые обслуживают лифты, это целый комплекс. И этим комплексом проблем, безусловно, должно заняться Министерство строительства и промышленности. Это их ответственность и обязанность, в первую очередь», — говорит Ирина Смирнова, депутат мажилиса парламента РК.

Пока за безопасность лифтов отвечают местные акиматы, а вот техобслуживанием занимаются нанятые ОСИ частные компании. Собирать же деньги на ремонт или замену подъемника приходится уже собственникам жилья. Заменить аварийный лифт жильцам высотки обойдётся примерно в 15 миллионов тенге.