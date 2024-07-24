Лифт до востребования

В Казахстане участились инциденты с лифтами. Эксперты говорят, что проблема заключается в изношенности лифтового оборудования.

Пожалуй, для всех является очевидным тот факт, что лифтовые системы требуют особого внимания к вопросам безопасности, какими бы современными и технологичными они ни были.

В этой статье РАБАТ тщательно рассмотрит основные принципы лифтовой безопасности, меры предосторожности для пассажиров, а также мы обсудим важность регулярных осмотров и выполнения обслуживания лифтов.

Как рассказал и.о. руководителя управления контроля и качества городской среды Шымкента Керимжанов Мерлан Абдрахманулы, законы и правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов на всей территории Казахстана одинаковы.

Все жители многоэтажных жилых домов должны усвоить, что в соответствии с Законом РК «О жилищных отношениях» ст. 2, п. 14 лифты являются общим имуществом объекта кондоминиума. То есть фактически их хозяева — собственники жилых или коммерческих помещений.

По приказу министра по инвестициям и развитию РК №359 от 30 декабря 2014 года

«Об утверждении правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов» в пункте 111 говорится: «Владелец лифта обеспечивает его содержание в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию лифта путем создания системы производственного контроля. Положение о производственном контроле утверждается владельцем или руководителем эксплуатирующей организации».

В случае отсутствия у владельца лифта обученного и аттестованного персонала (электромеханика по лифтам, монтажника электрических подъемников (лифтов), лифтера) согласно пункту 112 для эксплуатации и ремонта лифтов могут привлекаться специализированные аттестованные организации.

В этом случае в договоре между ними определяются обязанности и права сторон с учетом п. 111 настоящих правил.

Однако в силу жизненной пассивности и других факторов жители безразлично относятся к правилам безопасной эксплуатации лифтового оборудования. Жителям многоквартирных жилых домов (МЖД) необходимо поменять поведение и отношение к жизни, то есть к своей безопасности при использовании опасно технических устройств, какими являются лифты.

Еще раз хотим напомнить простые правила.

1. Меры предосторожности для пользователей лифтов

Человеческий фактор всегда играл важную роль в вопросах безопасности работы любой техники.

Поэтому необходимо выделить ключевые меры предосторожности для пассажиров в лифтах:

* соблюдение максимальной вместимости. Первым фундаментальным правилом использования лифта является соблюдение максимальной его грузоподъемности. Необходимо строго следить за указанным предельным числом пассажиров и ни в коем случае не превышать его. Эти ограничения предотвращают избыточное давление на лифтовые механизмы, для которых они технически не предназначены;

* ожидание пассажиров перед входом. Перед входом в кабину следует подождать, пока двери полностью откроются. Это предостережение предотвращает возможные травмы и гарантирует, что пассажиры войдут в подъемник безопасно;

* правильное поведение внутри кабины. Следует соблюдать правила безопасного поведения. Это включает отсутствие резких движений во время подъема и снижения кабины, избегание использования кнопок и переключателей не по назначению. Помните, что любой прыжок человека на месте может увеличить его вес в полтора-два раза, что создаст дополнительную нагрузку на механизмы и негативно скажется на безопасности лифта;

* экстренные случаи и эвакуация. Пользователи должны быть осведомлены о процедурах эвакуации в случае аварии. Знание расположения экстренных кнопок, путей эвакуации и правил поведения при возникновении внештатных ситуаций является обязательным. Правила должны быть указаны на памятке возле входа в кабину и непосредственно в ней.

2. Регулярные осмотры и обслуживание лифтов

Обеспечение надежной и безопасной работы лифта требует не только правильного пользования, но и регулярного обслуживания. Эти меры направлены на выявление потенциальных проблем на ранних стадиях неполадок и обеспечивают бесперебойную работу системы.

Безопасность лифта гарантирована при соблюдении правил эксплуатации, которая включает:

* регулярные технические осмотры. Основные технические проверки, проводимые ежемесячно или согласно предписанным интервалам, которые включают детальное обследование ключевых компонентов. Сюда входит тестирование электрических систем, проверка тормозов, тросов и других элементов, влияющих на безопасность работы кабины и всей системы;

* плановое техническое обслуживание. Помимо ремонта, необходимо проводить плановое техническое обслуживание. Это включает замену изношенных деталей, смазку механизмов, регулировку систем и другие работы, направленные на поддержание высокого уровня работоспособности подъемника.

Кроме того, с целью обеспечения безопасности в лифте для пассажиров следует регулярно проводить визуальный осмотр кабины и шахты на предмет того, что двери, кнопки управления, свет и другие элементы системы не имеют явных признаков износа или неисправности.

3. Анализ частых аварий и методы их предотвращения

Аварии могут происходить по различным причинам, но есть несколько наиболее распространенных ситуаций, которые вызывают большинство инцидентов.

Рассмотрим эти причины и методы их предотвращения:

* недостаточное обслуживание. Одной из самых частых причин аварий является недостаточное или некачественное техническое обслуживание оборудования. Поэтому регулярное и качественное обслуживание — это один из основных методов предотвращения аварий. Оно включает проверку, замену старых и изношенных деталей, систем безопасности и общую проверку работоспособности лифтовой системы;

* неправильное использование оборудования. Часто аварии происходят из-за неправильного использования оборудования пользователями. Информирование и обучение пользователей о правильном использовании лифта может помочь в предотвращении аварий. Такие меры включают размещение знаков или инструкций внутри кабины;

* перегрузка оборудования может привести к его остановке или даже к более серьезным последствиям. Всегда следуйте указаниям производителя относительно максимальной грузоподъемности лифта. Дополнительно можно установить систему контроля загрузки, которая предотвратит работу лифта, если он перегружен;

* несоответствие требованиям безопасности. Причиной аварий могут быть также нарушения норм и требований безопасности.

Соблюдение требований безопасности и проведение регулярных проверок на соответствие им являются ключевыми для предотвращения аварий.

4. Механизм финансирования ремонта/замены лифта на возвратной основе

Сегодня есть механизм финансирования собственников жилья для замены лифтов в рамках программы модернизации ЖКХ.

Это ни в коем случае не кредит или рассрочка в обычном понимании. По крайней мере, так утверждает оператор программы реновации ЖКХ «Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2026 года» по г. Шымкенту ТОО «Тұргын үй Шымкент». Похожий оператор есть в каждом регионе республики.

По всем интересующим вопросам по теме лифтового хозяйства жителям высотных многоэтажек надо обращаться в свой районный акимат.

По информации ГУ «Управление строительства г. Шымкента», для участия в программе модернизации необходимо положительное решение собственников квартир и нежилых помещений, принятое на общем собрании. К слову, нужно согласие более двух третей от общего числа. Далее орган управления кондоминиума направляет письмо с приложением всех подтверждающих материалов о необходимости, предположим, замены или капремонта лифта упомянутому выше оператору.